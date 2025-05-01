Муковозчик: против Беларуси продолжается работа по методичкам – Запад платит змагарам, а те «разгоняют»

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте сегодня поговорим о труде. О нашем и о наемном. Скажем, проблему с «пакистанскими мигрантами, которые захватят Беларусь, а потом згвалтят два мильена немок, простите, тутэйших» – ее не надо преувеличивать. Ее ведь в реальном мире нет.

Зато она специально, намеренно, целенаправленно посеяна, чтобы пышным цветом вылезти в мире виртуальном. Заслушав 25 мая 2025 года доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, Александр Лукашенко рассказал в том числе и откуда растут ноги у этой провокации.