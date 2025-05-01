Муковозчик: против Беларуси продолжается работа по методичкам – Запад платит змагарам, а те «разгоняют»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Давайте сегодня поговорим о труде. О нашем и о наемном. Скажем, проблему с «пакистанскими мигрантами, которые захватят Беларусь, а потом згвалтят два мильена немок, простите, тутэйших» – ее не надо преувеличивать. Ее ведь в реальном мире нет.
Зато она специально, намеренно, целенаправленно посеяна, чтобы пышным цветом вылезти в мире виртуальном. Заслушав 25 мая 2025 года доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, Александр Лукашенко рассказал в том числе и откуда растут ноги у этой провокации.
Проблема, если уж на то пошло, не с приезжими. Проблемы надо видеть у себя. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
КГБ поручил: посмотрите, проверьте, откуда ноги растут. От беглых – смотрят, где мы что-то там сказали, чтобы это вывернуть и в народ вбросить. КГБ одну такую точку в Беларуси обнаружили. Оказывается, сопляк 16-летний. Ну не он же это придумал и отсмотрел. Ему оттуда (из-за рубежа) сбросили информацию сюда: ты давай тут, крути. По-моему, в Брестской области обнаружили такую группу.
«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках». Подробности здесь.
Андрей Муковозчик:
Выяснилось: против Беларуси продолжается работа по методичкам: западные центры вычленяют информацию из открытых источников, задание поступает беглым змагарам на зарплате, те «разгоняют» и сами, и через связанные с ними каналы изнутри Беларуси, пытаясь создать привычную для себя видимость «беларусы супрацив».
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