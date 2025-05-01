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Пустовой: та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем

01 мая 2025 18:37
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Обсудим самые актуальные темы. 

Пустовой: та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского исполнительного комитета:
Надо сказать пару хороших слов о профсоюзах. Это День труда, это профессиональный праздник профсоюзов. Кстати, это половина страны у нас – профсоюзы. Это первое. Второй момент. Надо говорить о том, что День труда, если к истокам идти, то европейский истеблишмент времен троцкизма. Этот праздник вообще имеет языческие корни, симбиоз с мифическим католицизмом, там много чего перемешано. Но самое интересное и самое важное то, что наш народ любые извращенные измы способен отмыть до чистоты. Что такое труд? Прежде всего ты себя отдаешь обществу и получаешь удовольствие.

Григорий Азаренок, СТВ:
Это заповедь Божья. Есть непосредственно заповеди Моисея, есть заповеди блаженства Иисуса Христа, а то, что непосредственно сам Создатель, сам Господь Бог сказал, только несколько: плодитесь и размножайтесь, в поте лица добывайте свой хлеб, трудитесь, возделывайте землю. Это то, что сам Создатель Вселенной сказал.

Евгений Пустовой:
Труд – это не только красные знамена, хотя это красивые открытые фонтаны и радостные улыбки детей и взрослых. Но это намного глубиннее. Тот народ, та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем.

# Григорий Азаренок # Евгений Пустовой # Профсоюзы в Беларуси

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