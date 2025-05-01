Кубраков: «Там, где чтут память, никогда не бывает войн»

Не дать забыть, какой ценой досталась Победа и что сделали наши предки, для нас, потомков победителей, – священная миссия. На страже памяти великого подвига – белорусы. Масштабный автопробег с таким названием, организованный Министерством внутренних дел, стартовал в мемориальном комплексе «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на Гомельщине начиналась наступательная операция, в результате которой Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Здесь участники автопробега познакомились с оружием того времени, а также ретротехникой, принимавшей участие в стратегической битве. Среди образцов и знаменитая «Катюша». Экспозиция пользуется огромной популярностью у людей разного возраста.

Следующая остановка – деревня Гаи Могилевского района. Здесь установлен мемориал бойцам батальона милиции под командованием Константина Владимирова. Для сотрудников МВД значимым и запоминающимся моментом стало вручение погон полковника. Также в священном месте в честь 80-летия Великой Победы заложили капсулу времени. Это и есть символ мероприятия.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня собрались наши патриотические клубы, наши сотрудники, ветераны, лицеисты. В Министерстве внутренних дел уделяется очень большое внимание патриотическому воспитанию, не только внутри ведомства, но и в целом патриотическому воспитанию молодежи в Республике Беларусь.

В ходе проведения мероприятий мы проедем всю страну. Поклонимся каждому памятнику, который будет на нашем пути. Цель данного мероприятия – передать эстафету памяти молодому поколению. Это самое главное. Как показывает время и практика, там, где чтут память, там никогда не бывает войн.

За два дня участники во главе с министром Иваном Кубраковым проедут по всем регионам страны. Возложат цветы к знаковым мемориалам и отдадут дань подвигу защитников Отчизны.