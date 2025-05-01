Прямой эфир

Пустовой: Беларусь – это начало пути к справедливому мироустройству

01 мая 2025 19:44
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Обсудим самые актуальные темы. 

Пустовой: Беларусь – это начало пути к справедливому мироустройству-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского исполнительного комитета:
Наша Победа – это не просто возможность дышать оставшимся в живых белорусам, жителям Смоленска, Пскова, Белгорода и всей Украины растоптанной. Это еще потом возможность Китаю остаться, стать опять великой страной. Это потом, после нашего Знамени Победы над поверженным Рейхстагом, Африка, Азия – парад суверенитетов. Мы подарили миру правильное, справедливое мироустройство. Хорошо, что, когда России предлагали быть дубинкой в регионе, которая получала золотой ярлык на княжение в этом регионе, они отказались, потому что они за справедливое мироустройство. Но была ли бы Россия такой, если бы Лукашенко в 1994-м не был бы таким? Беларусь – это начало пути к справедливому мироустройству.

# Григорий Азаренок # Евгений Пустовой # Вторая мировая война

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