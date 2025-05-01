Прямой эфир

Пустовой: именно с малой Родины начинается эпопея нового возрождения белорусской вёски

01 мая 2025 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Обсудим самые актуальные темы. 

Пустовой: именно с малой Родины начинается эпопея нового возрождения белорусской вёски-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского исполнительного комитета:
Именно с малой Родины начинается эпопея нового возрождения белорусской вески. Это было – сначала агрогородки, было два района базовых – Шкловский и Пружанский в западной Беларуси. Сейчас со Шклова начинается новый этап становления. Наша деревня – это не «агидное» слово, это сакральное слово. Это один из смыслов белорусской национальной идеи! Мы родом з дзяцінства, з вёскі. И когда человек абразлiва кажа пра вёску, пра сельскi уклад жыцця, то ён не беларус. 

# Григорий Азаренок # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: у змагаров осталась одна забава – писать злобные комментарии
01 мая 2025 19:28

Пустовой: у змагаров осталась одна забава – писать злобные комментарии

Пустовой: та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем
01 мая 2025 18:37

Пустовой: та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем

Кубраков: «Там, где чтут память, никогда не бывает войн»
01 мая 2025 17:43

Кубраков: «Там, где чтут память, никогда не бывает войн»