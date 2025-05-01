Пустовой: именно с малой Родины начинается эпопея нового возрождения белорусской вёски

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского исполнительного комитета:

Именно с малой Родины начинается эпопея нового возрождения белорусской вески. Это было – сначала агрогородки, было два района базовых – Шкловский и Пружанский в западной Беларуси. Сейчас со Шклова начинается новый этап становления. Наша деревня – это не «агидное» слово, это сакральное слово. Это один из смыслов белорусской национальной идеи! Мы родом з дзяцінства, з вёскі. И когда человек абразлiва кажа пра вёску, пра сельскi уклад жыцця, то ён не беларус.