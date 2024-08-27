За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сфера образования – это государствообразующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений, и мы вкладываем, и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны. За последние три года мы направили на развитие системы образования почти 30 миллиардов рублей. Построены и капитально отремонтированы 73 учреждения образования. Еще 9 возведут до конца года. Как мне докладывают, охват дошкольным образованием у нас практически 100-процентный. Там, где нет школы или детского сада, организован подвоз.

В этих целях значительно обновлен автопарк. Только с 22 года в школы поставлено около 700 автобусов. Но есть отдельные нарекания со стороны родителей. Поэтому поручаю местным органам власти совместно с Минобразования еще раз вернуться к вопросу подвоза детей для обучения. Разберитесь, в конце концов, пока мне не пришлось с этим разбираться, как используются школьные автобусы. Мы ведь их определили, что это автобусы для детей, в крайнем случае для решения какого-то вопроса (не постоянно) для школы, но не для других нужд.

Нами многое сделано для укрепления материально-технической базы учреждений образования, даже несмотря, как я уже говорил, на санкции. Сегодня буквально все школы в стране имеют технические возможности для доступа к любым информационным образовательным ресурсам. Я уже не говорю о вузах и колледжах. Практика использования дистанционных форм обучения будет расширяться настолько, насколько это нужно и под контролем государства. Нашим с вами контролем.