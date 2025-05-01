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Пустовой: у змагаров осталась одна забава – писать злобные комментарии

01 мая 2025 19:28
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Обсудим самые актуальные темы. 

Пустовой: у змагаров осталась одна забава – писать злобные комментарии-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского исполнительного комитета:
У них осталась одна забава – писать злобные комментарии. Все. Это финал, финалочка, the end змагарства в Беларуси. Просто про них надо забывать. Они о себе напоминают, конечно, но про них надо забывать. Это отыгранная история. Надо работать с молодежью, надо работать с детьми, надо работать с людьми, которых устраивает нынешняя ситуация в стране. И не больше того. Но одно дело – устраивает ситуация в стране, а другое – любить Родину и маму не за что-то, а за то, что она у тебя есть. За то, что это твои родители, твоя Родина, твоя земля, за то, что здесь находятся могилы твоих предков. И история десятивековая проходила именно на этой земле. И формировала она нас. И Российская империя, и ВКЛ, и Советский Союз. Все это наше.

# Григорий Азаренок # Евгений Пустовой

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