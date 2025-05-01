Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу на ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу в стартовом поединке чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником подопечных Николаса Альварадо стали хозяева турнира – команда Сейшельских островов. Первый период прошел на равных, дружины по разу огорчили друг друга. Во втором накал борьбы сохранялся, а результативность возросла – мяч побывал в сетке ворот отечественной сборной дважды, на что наши парни ответили тремя голами.

А в заключительной трети земляки не оставили шансов своим оппонентам и праздновали уверенную победу со счетом 6:3. Следующую встречу белорусы проведут против Японии, а завершат групповую стадию поединком против Гватемалы 5 мая. После чего по две лучшие дружины продолжат борьбу за награды.