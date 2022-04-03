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«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?

03 апреля 2022 18:07
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Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?-1

Второе дыхание необходимо и главной дороге страны – «Олимпийке». Сегодня это лоскутное одеяло: латка на латке. Не по статусу. Это шоссе не просто связывает Брест с Москвой, это ключевая транспортная артерия Беларуси. В доковидные времена ежесуточно ей пользовались порядка 150 тысяч автомобилей.

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?-4

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:
«Олимпийка», наверное, устала. По каким причинам? Наверное, там и межремонтные сроки прошли. Сегодня там необходимо заниматься полной заменой покрытия. В этом году хорошо отработали трассу М2 (Минск – Национальный аэропорт), она была уже такая подуставшая, но этот год ее отработали, и уже она стала опять, скажем так, выглядеть подобающим образом.

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?-7

Большие перемены не за горами. Здесь надо вспомнить такое знакомое автолюбителям слово «автобан». Да, он будет и в Беларуси.

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?-10

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Подписана концепция по реконструкции дороги М1, все знают ее как «Олимпийку». Сейчас она соответствует параметрам I-В категории, после реконструкции она станет дорогой I-А категории, то есть автомагистралью. Это так называемые автобаны.

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?-13

Вот они – реалии белорусских дорог. Извилистая, где конструктивная идея обязательно найдет воплощение в бетоне. Но почему-то чем дальше от столицы, тем больше ям. Видимо, такой бюджет на такие грандиозные планы не рассчитан.

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# Автодороги Беларуси # общество # Владимир Латушкин # Григорий Глазко # Константин Герцев # Фотофакт

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