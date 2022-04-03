«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?

Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Второе дыхание необходимо и главной дороге страны – «Олимпийке». Сегодня это лоскутное одеяло: латка на латке. Не по статусу. Это шоссе не просто связывает Брест с Москвой, это ключевая транспортная артерия Беларуси. В доковидные времена ежесуточно ей пользовались порядка 150 тысяч автомобилей.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

«Олимпийка», наверное, устала. По каким причинам? Наверное, там и межремонтные сроки прошли. Сегодня там необходимо заниматься полной заменой покрытия. В этом году хорошо отработали трассу М2 (Минск – Национальный аэропорт), она была уже такая подуставшая, но этот год ее отработали, и уже она стала опять, скажем так, выглядеть подобающим образом.

Большие перемены не за горами. Здесь надо вспомнить такое знакомое автолюбителям слово «автобан». Да, он будет и в Беларуси.