«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность
Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дороги растаяли – весенние ямы испытывают подвеску на прочность. Жители записывают гневные обращения. Порой, не выбирая выражений.
Светлана, жительница Бобруйска:
Разбиты все дороги, после зимы невозможно ехать. Ямы, огромные ямы. Убиваются все машины. Разбивается подвеска, пробивается резина. Это невозможно.
Апрель – горячая пора для белорусских дорожников. Зимние перепады температур проверили асфальт на прочность. Качество оправдало ожидания, но не везде.
Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:
У нас в Минске в этом году ямочность уменьшилась по сравнению с прошлым. В том году, помню, весна была очень жесткая, и ямочности было очень много. Не успевали на самом деле отрабатывать. Так и работали: и днями, и ночами. На дорогах области и района это дело усугубилось, у них ямочность в этом году возросла.
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