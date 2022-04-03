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«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность

03 апреля 2022 18:08
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Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность-1

Дороги растаяли – весенние ямы испытывают подвеску на прочность. Жители записывают гневные обращения. Порой, не выбирая выражений.

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность-4

Светлана, жительница Бобруйска:
Разбиты все дороги, после зимы невозможно ехать. Ямы, огромные ямы. Убиваются все машины. Разбивается подвеска, пробивается резина. Это невозможно.

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность-7

Апрель – горячая пора для белорусских дорожников. Зимние перепады температур проверили асфальт на прочность. Качество оправдало ожидания, но не везде.

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность-10

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:
У нас в Минске в этом году ямочность уменьшилась по сравнению с прошлым. В том году, помню, весна была очень жесткая, и ямочности было очень много. Не успевали на самом деле отрабатывать. Так и работали: и днями, и ночами. На дорогах области и района это дело усугубилось, у них ямочность в этом году возросла.

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# Автодороги Беларуси # общество # Владимир Латушкин # Константин Герцев # Фотофакт

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