«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность

Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

У нас в Минске в этом году ямочность уменьшилась по сравнению с прошлым. В том году, помню, весна была очень жесткая, и ямочности было очень много. Не успевали на самом деле отрабатывать. Так и работали: и днями, и ночами. На дорогах области и района это дело усугубилось, у них ямочность в этом году возросла.

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