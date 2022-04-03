Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения

Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Дорога Р28 – республиканского значения, соединяющая Минск, Молодечно и Нарочь. Этому дорожному покрытию 14 лет, и, поверьте, неплохо сохранилось. Но если сейчас здесь проводить ремонт, то километр обойдется государственному бюджету от одного до двух миллионов белорусских рублей.

Откуда такие цифры? И из чего состоит бюджет на год? Большая часть поступает от платных дорог. Также в списке доноров: транспортный налог, госпошлина за выдачу разрешений на проезд по территориям зарубежных стран, взносы большегрузов и дотации государства.

Константин Герцев:

В этом году на республиканские автомобильные дороги направили порядка 450 миллионов белорусских рублей, из них 106 – на строительство и реконструкцию, порядка 40 уйдут на капитальный ремонт, а львиная доля за содержанием – 196 миллионов белорусских рублей. Немного математики: с учетом распределения бюджета при минимальных затратах на капитальный ремонт в стране за 2022 год планируют основательно обновить 40 километров автодорог. Видимо, в больших объемах нет нужды, но на перспективу планы грандиозные.

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы обязаны отремонтировать согласно распоряжению главы государства за 5 лет порядка 7 тысяч километров дорог. Что мы обязаны сделать и выполняем.

Общая протяженность дорог в Беларуси более 87 тысяч километров, но в Минске ситуация отличная от общей по стране. Есть, конечно, грешки, но работа отлажена до автоматизма, диспетчерская служба работает в режиме нон-стоп. Главные указатели – гарантия качества и экономия с умом.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Последние годы начали уделять внимание полной замене покрытия. Ямочность, если все сроки сошли, будет образовываться.