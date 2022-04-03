Прямой эфир

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения

03 апреля 2022 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-1

Константин Герцев, корреспондент:
Дорога Р28 – республиканского значения, соединяющая Минск, Молодечно и Нарочь. Этому дорожному покрытию 14 лет, и, поверьте, неплохо сохранилось. Но если сейчас здесь проводить ремонт, то километр обойдется государственному бюджету от одного до двух миллионов белорусских рублей.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-4

Откуда такие цифры? И из чего состоит бюджет на год? Большая часть поступает от платных дорог. Также в списке доноров: транспортный налог, госпошлина за выдачу разрешений на проезд по территориям зарубежных стран, взносы большегрузов и дотации государства.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-7

Константин Герцев:
В этом году на республиканские автомобильные дороги направили порядка 450 миллионов белорусских рублей, из них 106 – на строительство и реконструкцию, порядка 40 уйдут на капитальный ремонт, а львиная доля за содержанием – 196 миллионов белорусских рублей.

Немного математики: с учетом распределения бюджета при минимальных затратах на капитальный ремонт в стране за 2022 год планируют основательно обновить 40 километров автодорог. Видимо, в больших объемах нет нужды, но на перспективу планы грандиозные.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-10

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы обязаны отремонтировать согласно распоряжению главы государства за 5 лет порядка 7 тысяч километров дорог. Что мы обязаны сделать и выполняем.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-13

Общая протяженность дорог в Беларуси более 87 тысяч километров, но в Минске ситуация отличная от общей по стране. Есть, конечно, грешки, но работа отлажена до автоматизма, диспетчерская служба работает в режиме нон-стоп. Главные указатели – гарантия качества и экономия с умом.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-16

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Последние годы начали уделять внимание полной замене покрытия. Ямочность, если все сроки сошли, будет образовываться.

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения-19

Вот где точно гарантийный случай, так это на столичной развязке Московской и Толстого. Дороге еще нет и двух лет. При сильных осадках из-за неисправности коллектора подтапливает пешеходный переход. Даже лежачий полицейский не выдержал испытание влагой.

Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность. Подробнее здесь.

# Автодороги Беларуси # общество # Константин Герцев # Григорий Глазко # Владимир Латушкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?
03 апреля 2022 18:07

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?
03 апреля 2022 18:07

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?

«Я подписал письмо за спорт». Как относятся к спортсменам, которые поддержали Президента?
03 апреля 2022 17:57

«Я подписал письмо за спорт». Как относятся к спортсменам, которые поддержали Президента?