«Можешь почувствовать дух своей страны». Наталья Кочанова поделилась своими эмоциями прямо на избирательном участке

На участках для голосования работают наши коллеги. Подробности узнаем у Константина Герцева.

Новости Беларуси. Высокая явка на референдуме отмечается в Минске. По последним данным ЦИК, почти 45 % минчан сделали выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

На участке для голосования мы встретили председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову. Этой должности в редакции новой Конституции уделено особое внимание. Если сейчас вторым лицом в государстве является премьер-министр, то уже в редакции обновленной Конституции эта роль отведена спикеру верхней палаты парламента.

Наталья Ивановна также проголосовала, сделала свой выбор в пользу мирной, стабильной и процветающей Беларуси. После голосования она поделилась с прессой своими впечатлениями и мыслями о ходе всей кампании.