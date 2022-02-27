«Можешь почувствовать дух своей страны». Наталья Кочанова поделилась своими эмоциями прямо на избирательном участке
Новости Беларуси. Высокая явка на референдуме отмечается в Минске. По последним данным ЦИК, почти 45 % минчан сделали выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участках для голосования работают наши коллеги. Подробности узнаем у Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент СТВ:
На участке для голосования мы встретили председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову. Этой должности в редакции новой Конституции уделено особое внимание. Если сейчас вторым лицом в государстве является премьер-министр, то уже в редакции обновленной Конституции эта роль отведена спикеру верхней палаты парламента.
Наталья Ивановна также проголосовала, сделала свой выбор в пользу мирной, стабильной и процветающей Беларуси. После голосования она поделилась с прессой своими впечатлениями и мыслями о ходе всей кампании.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для нас так традиционно в нашей жизни эти важные политические мероприятия – это своего рода, конечно, ответственный период в жизни нашей страны. Вместе с тем это праздничное настроение, когда люди приходят отдать свой голос, выразить свое волеизъявление. Я очень люблю голосовать, когда я вижу участковую комиссию в полном составе, когда здесь выступают артисты, развернута торговля. В общем, ты можешь почувствовать дух своей страны. Вот это единение всегда меня посещает, такие чувства именно в такие политические моменты в жизни нашей страны. Я думаю, что выбор мы сделаем абсолютно правильный, потому что мы любим свою страну, мы гордимся ею и хотим, чтобы она была такой же прекрасной, как и сегодня.
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