Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события

На участках для голосования работают наши коллеги. Подробности узнаем у Константина Герцева.

Новости Беларуси. Высокая явка на референдуме отмечается в Минске. По последним данным ЦИК, почти 45 % минчан сделали выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

В Беларуси проходит основной день для голосования по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 в режиме нон-стоп, собственно, как и наша съемочная группа. Это утро мы встретили на избирательном участке № 5, это Дворец художественной гимнастики. Достаточно насыщенный день, приходят избиратели, голосуют.

На этом участке для голосования мы встретили и международных наблюдателей, причем из Европейского союза, из Италии.