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Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события

27 февраля 2022 12:02
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Новости Беларуси. Высокая явка на референдуме отмечается в Минске. По последним данным ЦИК, почти 45 % минчан сделали выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На участках для голосования работают наши коллеги. Подробности узнаем у Константина Герцева.  

Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события-1

Константин Герцев, корреспондент СТВ:
В Беларуси проходит основной день для голосования по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 в режиме нон-стоп, собственно, как и наша съемочная группа. Это утро мы встретили на избирательном участке № 5, это Дворец художественной гимнастики. Достаточно насыщенный день, приходят избиратели, голосуют.  

На этом участке для голосования мы встретили и международных наблюдателей, причем из Европейского союза, из Италии.  

Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события-4

Эмануэле Десси, международный наблюдатель (Италия):
Мы видим, что ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции. Это показывает важность этого события в жизни страны.  

Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события-7

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# Референдум # общество # Константин Герцев # Эмануэле Десси # Фотофакт

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