Она отслужила в спецназе и участвовала в «Миссис Вселенная». Мнение Александры Никифоровой о женщинах-военных

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Александра Никифорова представляла нашу страну на конкурсе «Миссис Вселенная» и отслужила в спецназе. Кстати, это одна из первых выпускниц Военной академии. Расскажите, с чего началась история? Почему именно спецназ? Почему военная специальность? Когда было самое сложное время?

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:

Мое любимое выражение: я ребенок советских времен. Всю свою активную энергию я могла только выразить в спорте. Я столкнулась с далеко не женским видами спорта: борьба, дзюдо, самбо, где я себя реализовывала как спортсменка, была даже КМС даже. Когда наступил такой момент, что после школы куда-то нужно было поступать, я осознавала, что просто сидеть в кабинетах, какие-то выбирать профессии, как тогда было модно, юриста или экономиста... Юридическая основа меня привлекала, я считаю, что каждый должен быть в этом отношении образован. Но сидеть и зубрить, никакой динамики – меня это не устраивало. В тот момент я узнала, как раз за пару недель до набора, что в Военную академию набирают. Факультет внутренних войск, первый в истории Беларуси, набирал девочек. Первое условие – это чтобы мы были минской прописки, потому что первый набор, нас еще не совсем могли обеспечить определенными условиями для проживания. Тем не менее на курсе молодого бойца мы были наравне со всеми. Я поняла, что могу реализовать свою энергию, способности, навыки. Естественно, я побежала поступать. Взяла маму за руку и сказала, что хочу. Алена Родовская:

После окончания Военной академии, 3214, были ли сложные моменты, когда на разрыв? Все-таки девочка, все-таки наравне.

Александра Никифорова:

Нет, я настолько уже универсальный солдат. До сих пор у меня все эти качества сохранились. Я уже многодетная мама, у меня трое сыновей. Если мы обсуждаем тему матерей военнослужащих, то я могу с правом уже об этом говорить. Хотя мне раньше говорили: «У тебя будут сыновья, посмотришь». Поверьте, у них трехъярусная кровать в комнате, у них все в порядке, у них такой закон. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть вы их дома так воспитываете, чтобы они знали, как в армии кровать заправить. Александра Никифорова:

Я даю много любви, но также я даю много требований. Как мальчикам, которые по возрасту должны иметь возможность обслужить себя в раннем возрасте, а не в 18 лет. Мамы, простите меня, но если вы любите своих детей, то образовывайте их таким образом, чтобы они были самостоятельными уже даже в 14 лет.

Екатерина Забенько:

А ходят ребята уже сейчас в военные части, смотрят, как там все обустроено? Александра Никифорова:

Иногда вожу. На все дни открытых дверей 3214 мы приходим, у нас там и Масленицу проводят. Понятно, что это развлекательное, но я могу их поводить по казармам, реально показать. Им нравится. Когда им задаешь вопрос: кем ты хочешь стать? Говорят, что хотят стать спецназовцами. Даже у моего мужа сын, не наш совместный, хотя папа никакого отношения не имел, но он как-то с гордостью воспринимает и говорит, что хотел бы быть спецназовцем. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

А как вы относитесь к мужчинам, которые не служили в армии не по состоянию здоровья?

Александра Никифорова:

У меня очень объективный будет ответ, потому что есть мужчины, которых я встречала, которые уже реализовали себя как спортсмены олимпийского вида спорта, представляли интересы Беларуси за пределами страны в юношеский период. Если он уже прошел этот период и начал чем-то заниматься, открыл ИП, знает, чего от жизни хочет, где образовываться, а его призывают, он должен иметь право выбора: идти в армию или нет. Потому что он отдал достаточно своего здоровья. На максимум, как я считаю, на пределах. Я считаю, что таких только по желанию нужно брать. Екатерина Забенько:

Это такой сумасшедший контраст, когда ты сначала в армии, а потом на конкурсе красоты.

Александра Никифорова:

Если рассуждать как психолог, понятно, что примени все свои навыки и умения. Я все-таки такой человек, который стремился к универсальности. Когда я родила дочку, это был первый опыт мамы (всего четверо детей), я поняла, что это все очень люблю, благодарна этому пространству, службе в армии, учебе, всем однокурсникам, всех очень люблю, но пора идти дальше и посмотреть, что я еще умею, кроме всего этого. Тем не менее до сих пор многие считают, что я просто в декретных отпусках и должна скоро выйти. Так получилось, что я стала развиваться как женщина. Вначале я в коммерческих организациях юрисконсультом дошла до управления, заместитель директора компании. Но в конечном итоге я пошла на курсы телеведущих. Стала немного видеть себя в этом ракурсе, мне понравилось. Даже вела очень крупные мероприятия по MMA, K-1, проходили коммерческие бои во Дворце спорта совместно с Серегой нашим. Меня даже звали на телевидение, но я уже была беременна вторым малышом. У меня была шутка: подай заявку на телевидение, я узнаю, что я беременна. Это была судьба, настолько меня это увлекло. Я не останавливалась постоянно развиваться между декретными отпусками, непосредственно в них. И подрабатывать, и узнавать что-то новое. Я говорю, что против большого количества женщин в армии, потому что мы перевесим тот баланс.