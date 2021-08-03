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От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?

03 августа 2021 10:04
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы отбираете ребят, проводите с ними собеседование. Насколько имеет значение образовательный уровень. Я думаю, что многим ребятам было бы проще пойти в ту же IT-роту, заниматься компьютерами, это тоже очень важно. Как понять, куда направить энергию, потенциал?

От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?-1

Ирина Позняк, капитан, военный психолог:
На этапе прибытия военнослужащих в воинскую часть, они проходят собеседование с психологами именно в военкомате. Та учитывается мнение военнослужащего, но есть ряд факторов. Это состояние здоровья, наличие образования, семейное положение. Допустим, военнослужащие, которые приобрели специальность в 72-м объединенном учебном центре и сдали успешно экзамены, их мнение учитывается, территориальные признаки, их могут распределять ближе к дому. Даже по ходатайству командира воинской части при наличии успешной сдачи экзаменов, приобретении определенных знаний, умений, навыков, то есть военнослужащий достигает успехов, его мнение учитывается в дальнейшем распределении.

Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:
Допустим, все-таки есть отказ, молодой человек годен к службе, но говорит, что не желает.

От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?-4

Ирина Позняк:
Судя по моему опыту, я в Вооруженных Силах с 2008 года, есть военнослужащие, прибывшие в Вооруженные Силы, которые испытывают трудности в адаптации. Играет важную роль ряд факторов, то есть он попадает в новую сферу жизнедеятельности. Испытывает тоску по дому. Естественно, в связи с этим желание служить становится минимальное.

Юлия Артюх:
С ним как-то работают?

Ирина Позняк:
Он сразу же заслуживает пристального внимания. По прибытию в воинскую часть психолог 100 % охватывает всех военнослужащих при помощи индивидуальных бесед. Сколько необходимо для адаптации? От двух недель до трех месяцев, военнослужащие уже в процессе повседневной жизнедеятельности получают поддержку как от младших начальников, так и от психолога. То есть начиная от сержантского состава, заканчивая командиром воинской части, психологом.

От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?-7

Юлия Артюх:
Там, по-моему, есть вводный курс молодого бойца. Расскажите подробнее.

Ирина Позняк:
Психологи для скорейшей адаптации военнослужащих к условиям воинской службы, привития любви к родине, любви к своей профессии, которую он получает, проводят также тренинговые занятия с ним, в которых прорабатываются негативные моменты жизнедеятельности, внутриличностные проблемы, которые были у военнослужащего. Также непосредственно командование, строевая подготовка, идеологическая составляющая, то есть индивидуально-воспитательная работа, психологическое просвещение. Для психолога важную роль играет эмпатическое выслушивание, выяснение проблем, которые мешают службе в Вооруженных Силах. Оговаривание этих проблем, выговаривание, проработка, коррекционные мероприятия, тренинговые занятия. Это приводит к тому, что военнослужащий меняет свою точку зрения, мировоззрение и с удовольствием служит.

От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?-10

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:
В спецназе еще имеет место быть братство, когда они объединяются из-за одной цели. Они ценят это братство, особенно, если какая-то узкая категория, краповое братство. Те, кто сдают на краповые береты, для них это очень близко, они никогда не предадут этот свой коллектив.

От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?-13

Ирина Позняк:
У военнослужащих по прибытию в воинскую часть... Почему негативно некоторые относятся (но их меньшинство) к службе в армии? Потому что сфера деятельности меняется. Они сильно тоскуют по родным и близким. В практике очень видна социофобия, то есть большое скопление людей, им это неприятно. Они это не приемлют, испытывают сильные трудности в установлении коммуникации друг с другом.

# Армия Беларуси # общество # Ирина Позняк # Александра Никифорова # Екатерина Забенько # Юлия Артюх # Алена Родовская # Фотофакт

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