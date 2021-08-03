От двух недель до трёх месяцев. Как проходит адаптация солдат в армии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы отбираете ребят, проводите с ними собеседование. Насколько имеет значение образовательный уровень. Я думаю, что многим ребятам было бы проще пойти в ту же IT-роту, заниматься компьютерами, это тоже очень важно. Как понять, куда направить энергию, потенциал?

Ирина Позняк, капитан, военный психолог:

На этапе прибытия военнослужащих в воинскую часть, они проходят собеседование с психологами именно в военкомате. Та учитывается мнение военнослужащего, но есть ряд факторов. Это состояние здоровья, наличие образования, семейное положение. Допустим, военнослужащие, которые приобрели специальность в 72-м объединенном учебном центре и сдали успешно экзамены, их мнение учитывается, территориальные признаки, их могут распределять ближе к дому. Даже по ходатайству командира воинской части при наличии успешной сдачи экзаменов, приобретении определенных знаний, умений, навыков, то есть военнослужащий достигает успехов, его мнение учитывается в дальнейшем распределении. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

Допустим, все-таки есть отказ, молодой человек годен к службе, но говорит, что не желает.

Ирина Позняк:

Судя по моему опыту, я в Вооруженных Силах с 2008 года, есть военнослужащие, прибывшие в Вооруженные Силы, которые испытывают трудности в адаптации. Играет важную роль ряд факторов, то есть он попадает в новую сферу жизнедеятельности. Испытывает тоску по дому. Естественно, в связи с этим желание служить становится минимальное. Юлия Артюх:

С ним как-то работают? Ирина Позняк:

Он сразу же заслуживает пристального внимания. По прибытию в воинскую часть психолог 100 % охватывает всех военнослужащих при помощи индивидуальных бесед. Сколько необходимо для адаптации? От двух недель до трех месяцев, военнослужащие уже в процессе повседневной жизнедеятельности получают поддержку как от младших начальников, так и от психолога. То есть начиная от сержантского состава, заканчивая командиром воинской части, психологом.

Юлия Артюх:

Там, по-моему, есть вводный курс молодого бойца. Расскажите подробнее. Ирина Позняк:

Психологи для скорейшей адаптации военнослужащих к условиям воинской службы, привития любви к родине, любви к своей профессии, которую он получает, проводят также тренинговые занятия с ним, в которых прорабатываются негативные моменты жизнедеятельности, внутриличностные проблемы, которые были у военнослужащего. Также непосредственно командование, строевая подготовка, идеологическая составляющая, то есть индивидуально-воспитательная работа, психологическое просвещение. Для психолога важную роль играет эмпатическое выслушивание, выяснение проблем, которые мешают службе в Вооруженных Силах. Оговаривание этих проблем, выговаривание, проработка, коррекционные мероприятия, тренинговые занятия. Это приводит к тому, что военнослужащий меняет свою точку зрения, мировоззрение и с удовольствием служит.

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:

В спецназе еще имеет место быть братство, когда они объединяются из-за одной цели. Они ценят это братство, особенно, если какая-то узкая категория, краповое братство. Те, кто сдают на краповые береты, для них это очень близко, они никогда не предадут этот свой коллектив.