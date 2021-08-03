Родители чрезмерно волнуются за сына в армии. Эксперты о влиянии службы на психику молодого человека

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Несчастные случаи как происходили, так и происходят, уберечься от этого просто невозможно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Нет, за последние годы значительные перемены произошли в Вооруженных Силах, тех самых несчастных случаев стало намного меньше, снизилось количество травматизма, гибели военнослужащих. Это самое главное. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

Как вы думаете, нужны ли для родителей экскурсии в воинскую часть, чтобы показать быт, показать, как будет жить ребенок, ведь многие мамы волнуются, что дальше. Забрали ребенка, как он дальше? Алена Родовская:

Мне кажется, что моему сыну было бы стыдно, что я пришла и проверяла. Юлия Артюх:

Это не проверка, а день открытых дверей.

Ирина Позняк, капитан, военный психолог:

Да, вы знаете, у нас существует практика приезда мамы, даже еще военнослужащий не успел прибыть в воинскую часть. Да, были случаи. Любопытство было ее позитивное, очень интересно, поддерживалось нашим руководством. Она на один день приехала, зашла в столовую, ей предоставили меню, которое будет в повседневной жизни. Это редко, но это есть.

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:

Я категорически против, учитывая, что я увольнялась в 2009 году, сейчас возникли какие-то чаты с родителями, куда им скидывают. С какой целью? Когда скидываю родителям фотографию, посмотрите, как ваш мальчик, одет, обут и все остальное? Ирина Позняк:

Это как один из факторов диалога с мамой, знать о состоянии военнослужащего. Александра Никифорова:

18 лет – это взрослый мужчина. Ирина Позняк:

Но не каждый думает об этом.

Екатерина Забенько:

Давайте еще будем говорить о том, что немалую роль в нагнетании играют многочисленные фейки, которые сейчас появляются в интернете. Естественно, наши родители, которые еще в 90-е годы, когда был развал СССР, служили в армии, они думают, что в армии до сих пор может происходить то же, что тогда происходило. Они переживают. Игорь Лопатюк, главный специалист по идеологической работе и работе со СМИ ДОСААФ:

Чтобы снять степень тревожности родителей, вы уже к мамам. Надо воспринимать, что это будут и мама, и папа. Чтобы снять тревожность, прийти и посмотреть на условия, в которых служит сын, это очень важно, это нужно. Я сейчас не говорю об объеме. Но, допустим, классическое, Куприн. Казармы – это нечто темное, мрачное. Они приходят – светлые помещения, шикарные кровати. Она понимает, что условия нормальные. Иногда, зная своего сына, эти элементы какой-то психологической хандры, она скажет: «Сынок, так здесь все нормально».

Алена Родовская:

Вот поэтому мы в последнее время и слышим, что служба в армии как санаторий.

Игорь Лопатюк:

Я бы не сказал так, потому что вы говорили и о трагических ситуациях, которых, возможно, можно избежать при соответствующем уровне подготовки, это все преодолевается. Но когда родителям рассказываешь, что к чему и как, они начинают совершенно по-другому смотреть. Им рассказываешь, что ребята здесь проходят школу человеческого общения, они притираются друг к другу 24 часа в сутки. Он учится строить отношения с теми людьми, с которыми он бы в школе после шести уроков развернулся и пошел домой. Питание, да, может быть, не кормить, но посмотреть надо. И мамы действительно успокаиваются. Успокаиваясь сами, они более благотворно и спокойно влияют на своих детей. И уходим от того классического, как в народе говорили, берет солдатик обрывок бумаги, края поджег и пишет: «Мама, пишу тебе из горящего танка». Алена Родовская:

Почему вы так с этим не согласны?

Александра Никифорова:

Я не согласна, потом что я вижу такую тенденцию, что есть такие мамы, которые используют этот момент, начинают внедряться, показывают свои права на знание того, что происходит в данной части. Вмешиваются кардинально. Екатерина Забенько:

То есть они забывают, что ребенок уже ушел из детского сада, школы. Александра Никифорова:

Подрастающий мужчина видит, что мама его тяжело отпускает, ему тоже тяжело открепиться от семьи, начать быть самостоятельным. Если парень не поступил сразу после школы, он еще не знает, куда ему двигаться, в каком направлении. Я могу сказать, что в мое время, когда я служила, в спецназе воспитывали настоящих мужчин, тех, кто проходил через срочную службу. Алена Родовская:

Сейчас на вас обидятся те, кто служит сейчас.