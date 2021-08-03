Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Нужна ли служба для женщины, в чем плюсы? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какие ограничения?

Наталья Михаленя, лейтенант, офицер финансово-экономического управления командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ограничения на законодательном уровне. Возможно, выезды за пределы Беларуси. В ряд стран можно, в ряд стран нельзя. В зависимости от занимаемой должности. Ограничения службы в том, что в наряды ходишь, в суточные заступаешь. В то же время твои ровесники, например, ходят и отдыхают, а ты в это время защищаешь свою страну. Может, они такие и минимальные, но я горжусь. Алена Родовская:

Мне кажется, к ним можно привыкнуть.

Игорь Лопатюк, главный специалист по идеологической работе и работе со СМИ ДОСААФ:

Это сознательный выбор, отметает всю шелуху. Вы правы, что одна может позволить себе макияж шикарный, ходить в салоны, а второй говорят, что в строю это неуместно. Может, это и некрасивое слово «шелуха», но эти все ограничения, если выбор сознательный, остаются незаметными. Наталья Михаленя:

Никто не запрещает тебе делать макияж. Здесь немного в другом плане ограничения.

Ирина Позняк, капитан, военный психолог:

Это любимое дело, которое стирает все ограничения. Ты просто мотивирован на службу. Игорь Лопатюк:

Говорят, что Суворовское училище – это потерянное детство. Не знаю, сколько лет мне еще отведено на этой земле, но я всегда буду говорить, что я это помню с такой благодарностью. То, что я там получил, этому всему я обязан был все 30 лет службы. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

А что такое мотивация для девушки? Это заработная плата? Это должность, звание? Что это?

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:

Я поступала в 1998 году в Военную академию, зарплата была у офицеров 30 долларов. Это точно не про зарплату. Мотивация – это я знаю, что я буду уместна в этой среде, я хочу реализовать свои способности, возможности в этой среде. Не с целью конкуренции с мужчиной. Юлия Артюх:

Получается, физические свои возможности. Александра Никифорова:

Да, физические возможности. Применить.

Наталья Михаленя:

А еще гордость за то, что ты офицер. Александра Никифорова:

Однозначно гордость. Алена Родовская:

А как мы гордимся, что у нас отец офицер, муж офицер. Это гордость.