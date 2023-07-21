10 многодетных мам из Борисовского района удостоились ордена Матери. Заглянули в гости к одной из них

Новости Беларуси. 60 представительниц Минской области удостоены ордена Матери. Это женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. В их числе работники разных профессий, начиная с агропромышленного комплекса и заканчивая медициной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Борисовском районе высокую награду получили 10 многодетных мам. В гости к одной из них заглянула Влада Родовская.

У Виктории Ильюкевич 5 детей. Три дочери и два сына. А еще она молодая бабушка. Совсем недавно на свет появилась внучка. Говорит, что много детей – это счастье, умноженное в разы. Женщина не скрывает, в такой большой семье намного больше хлопот. Но старшие дети уже выросли и активно помогают.

Виктория Ильюкевич, многодетная мама:

Магазин у нас на старшем сыне, уборка на младшей девочке. Старшие дети уже живут отдельно своей семьей. У нас есть еще средняя девочка, Полина, она студентка.