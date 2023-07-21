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Находят возгорание с помощью GPS. Как работают современные системы МЧС?

21 июля 2023 13:57
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Новости Беларуси. Все больше лесных массивов Беларуси оснащают современными системами обнаружения возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такой «Лесной страж» теперь помогает следить за обстановкой и в Национальном парке «Нарочанский».

Находят возгорание с помощью GPS. Как работают современные системы МЧС?-1

Главное преимущество подобных систем – дистанционный мониторинг. Камеры, установленные на высоте в несколько десятков метров, позволяют оценивать ситуацию в лесах в режиме реального времени. В случае обнаружения дыма или огня подается сигнал тревоги. А встроенный GPS-навигатор определяет точную локацию возгорания.

Находят возгорание с помощью GPS. Как работают современные системы МЧС?-4

Артур Царенков, ведущий инженер по охране и защите леса Национального парка «Нарочанский»:
Камеры расположены на вышках сотовой связи, которые высотой 70 метров. Это позволяет им патрулировать зону в радиусе 20 километров. Она сканирует картинку и фиксирует задымление, о чем информация передается на пульт дежурного. То есть он сидит и контролирует работу этих видеокамер.

Находят возгорание с помощью GPS. Как работают современные системы МЧС?-7

Умная система видеонаблюдения позволяет значительно быстрее реагировать на ЧП в лесных массивах. Благодаря «Лесному стражу» в парке уже предотвратили 9 возгораний. Их площадь не превысила 0,1 гектара.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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