Находят возгорание с помощью GPS. Как работают современные системы МЧС?

Новости Беларуси. Все больше лесных массивов Беларуси оснащают современными системами обнаружения возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такой «Лесной страж» теперь помогает следить за обстановкой и в Национальном парке «Нарочанский».

Главное преимущество подобных систем – дистанционный мониторинг. Камеры, установленные на высоте в несколько десятков метров, позволяют оценивать ситуацию в лесах в режиме реального времени. В случае обнаружения дыма или огня подается сигнал тревоги. А встроенный GPS-навигатор определяет точную локацию возгорания.

Артур Царенков, ведущий инженер по охране и защите леса Национального парка «Нарочанский»:

Камеры расположены на вышках сотовой связи, которые высотой 70 метров. Это позволяет им патрулировать зону в радиусе 20 километров. Она сканирует картинку и фиксирует задымление, о чем информация передается на пульт дежурного. То есть он сидит и контролирует работу этих видеокамер.