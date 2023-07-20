«Ведут учёт доходов и расходов». На что белорусы тратят больше всего денег?

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов необязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Каким бывает семейный бюджет? Смешанным, раздельным или совместным. Куда, хороший вопрос, уходят деньги?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

По статистике больше всего белорусы тратят на питание, затем идут покупки промышленных товаров и услуг и непременно финансовая подушка безопасности. Она нужна всем. Это средства, которые спасут в любых финансовых трудностях, помогут покрыть дорогое лечение и пережить увольнение, отремонтировать заглохшую машину. Размер подушки безопасности должен быть не меньше трех окладов, чтобы безболезненно накопить ее, можно откладывать по 10 % от доходов ежемесячно. Кстати, бюджет требует научного подхода. Вот, что показал недавний опрос. 51 % белорусов в той или иной степени ведут учет доходов и расходов, а 49 % признаются, что не ведут его вообще. Из тех, кто следит за своими деньгами, треть ведут бюджет в уме, они исходят из примерных сумм ежедневных трат. 12 % ведут бюджет вручную, записывая расходы и доходы в тетрадь или блокнот. 7 % ведут бюджет другими способами, в том числе в электронном виде, используя специальное программное обеспечение.

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