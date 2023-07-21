Глава Минсельхозпрода Игорь Брыло станет помощником Президента по Витебской области

Министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в ближайшее время будет назначен помощником в Витебскую область. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что соответствующее кадровое решение Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил в пятницу, 21 июля, на селекторном совещании по уборочной кампании, которое проходило во Дворце Независимости.

Глава государства подчеркнул: это не ссылка! По словам Президента, Витебскую область необходимо поднимать, а молодым и перспективным управленцам – получать опыт на местах.