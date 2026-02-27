Как материнство становится призванием? Пообщались с героиней, удостоенной ордена Матери

Более 40 жительниц центрального региона удостоены ордена Матери. Соответствующий указ подписан главой государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Награду получают женщины, которые воспитали пятерых и более детей. Врачи, педагоги, работницы АПК и домохозяйки. Все они разные, но их объединяет одно – любовь к детям и вклад в укрепление семейных традиций. Одна из них – Юлия Бубневич, с мужем растит пятерых детей.

Юлия Бубневич, многодетная мама:

Я сама из многодетной семьи. Я, в принципе, не мечтала, но всегда любила детей. Я везде с детьми. Нигде не бываю без детей. Я без них просто не могу. Так получилось, что когда выросли дети, мне как-то стало скучно без криков, без визгов, без разговоров детских. Я решила, что мне еще надо детки.

Мой супруг всегда помогает мне по хозяйству, помогает с детьми. Сына берет на футбол гулять, чтобы сын был чем-то занят. Вместе мы идем гулять, например, на улицу. У нас сделал муж качели, сделал песочницу детям. Очень классная площадка у нас детская есть. Даже не надо далеко ходить. Своя. Мы выходим, гуляем.