Как повысить престиж рабочих профессий – рассказал депутат Мингорсовета

Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы всегда привыкли считать, что для наших людей, рабочих, работников большую ценность играет заработная плата. В моем понимании очень большую роль играет моральный климат. Как человек идет на работу, как ему работается, как его обучают на рабочем месте, как его принимают в коллектив. От этого очень много зависит. Если пришел молодой выпускник на предприятие, за ним закрепили наставника опытного, болеющего душой, который подскажет, поможет, даже пожурит по-отечески. Человек приобретает навыки, знания и начинает выдавать продукцию. Ведь заработная плата складывается не из воздуха. Я всегда говорил, когда проводил собеседование и первоначальные встречи с прибывшими работниками и выпускниками, что вы заработаете больше, заработаю я тоже больше. Вы получите больше – я получу тоже больше. Эта мотивация – они понимали, хотя я не получал больше. Моя заработная плата не зависела от их работы. Она была достаточно фиксированная, потому что я не стоял за станком и не производил продукцию. Моя продукция – это были люди, рабочий потенциал. Вместе с тем я немножко лукавил, когда говорил, потому что в этой ситуации ведь болеть надо за предприятие. Когда я говорил, что получим мы больше, то предприятие больше получит. Прибыль получит, какие-то доходы получит. Соответственно, наши работники тоже получат.

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