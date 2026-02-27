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В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов

27 февраля 2026 13:57
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В Минской области во время сева планируют задействовать почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов. Технику в поля выведут свыше 6,5 тысячи механизаторов. Клин займет 73 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас, когда за окном еще снег, горячая пора в ремонтных мастерских.

О готовности машинно-тракторного парка в Червенском районе – материал Дарьи Авсюк.

В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов-2

В ремонтной мастерской хозяйства «Агрострой» шумно и многолюдно. До старта полевых работ остаются считаные недели, и механизаторы стараются закрыть все технические вопросы. Слесарь Никита Лисица занимается ремонтом сельхозмашин около года, но уже на равных работает с опытными коллегами. Сейчас его главная задача – привести в порядок культиваторы и подготовить посевной комплекс.

В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов-4

Никита Лисица, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники сельхозпредприятия «Агрострой»:
Надо подготовить все агрегаты, чтобы нормально прошла посевная у нас. Сложностей тоже достаточно. В большинстве подсказывают старшие работники.

Пока одни заняты ремонтом в цеху, другие уже примеряются к будущим нагрузкам. Михаил Васильев – механизатор со стажем. Первым в этом сезоне выйдет на подкормку озимых. Общий объем обработки превысит 900 гектаров, поэтому свою машину к сезону механизатор проверил особенно тщательно.

В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов-6

Михаил Васильев, механизатор сельхозпредприятия «Агрострой»:
Лучше всего доверять кому? Себе. Если хорошо смотреть во время работы, то не надо будет очень много прикладывать. Ну, естественно, работа с удобрением, поэтому приходится каждый год что-то переделывать, менять. По поводу запчастей вопросов нет, поэтому сделать, когда есть из чего, легко.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # техника

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