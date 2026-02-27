В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов

В Минской области во время сева планируют задействовать почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов. Технику в поля выведут свыше 6,5 тысячи механизаторов. Клин займет 73 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас, когда за окном еще снег, горячая пора в ремонтных мастерских.

В ремонтной мастерской хозяйства «Агрострой» шумно и многолюдно. До старта полевых работ остаются считаные недели, и механизаторы стараются закрыть все технические вопросы. Слесарь Никита Лисица занимается ремонтом сельхозмашин около года, но уже на равных работает с опытными коллегами. Сейчас его главная задача – привести в порядок культиваторы и подготовить посевной комплекс.

Никита Лисица, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники сельхозпредприятия «Агрострой»:

Надо подготовить все агрегаты, чтобы нормально прошла посевная у нас. Сложностей тоже достаточно. В большинстве подсказывают старшие работники.

Пока одни заняты ремонтом в цеху, другие уже примеряются к будущим нагрузкам. Михаил Васильев – механизатор со стажем. Первым в этом сезоне выйдет на подкормку озимых. Общий объем обработки превысит 900 гектаров, поэтому свою машину к сезону механизатор проверил особенно тщательно.