В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов
В Минской области во время сева планируют задействовать почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов. Технику в поля выведут свыше 6,5 тысячи механизаторов. Клин займет 73 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас, когда за окном еще снег, горячая пора в ремонтных мастерских.
О готовности машинно-тракторного парка в Червенском районе – материал Дарьи Авсюк.
В ремонтной мастерской хозяйства «Агрострой» шумно и многолюдно. До старта полевых работ остаются считаные недели, и механизаторы стараются закрыть все технические вопросы. Слесарь Никита Лисица занимается ремонтом сельхозмашин около года, но уже на равных работает с опытными коллегами. Сейчас его главная задача – привести в порядок культиваторы и подготовить посевной комплекс.
Никита Лисица, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники сельхозпредприятия «Агрострой»:
Надо подготовить все агрегаты, чтобы нормально прошла посевная у нас. Сложностей тоже достаточно. В большинстве подсказывают старшие работники.
Пока одни заняты ремонтом в цеху, другие уже примеряются к будущим нагрузкам. Михаил Васильев – механизатор со стажем. Первым в этом сезоне выйдет на подкормку озимых. Общий объем обработки превысит 900 гектаров, поэтому свою машину к сезону механизатор проверил особенно тщательно.
Михаил Васильев, механизатор сельхозпредприятия «Агрострой»:
Лучше всего доверять кому? Себе. Если хорошо смотреть во время работы, то не надо будет очень много прикладывать. Ну, естественно, работа с удобрением, поэтому приходится каждый год что-то переделывать, менять. По поводу запчастей вопросов нет, поэтому сделать, когда есть из чего, легко.
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