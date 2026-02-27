Проверенные технологии и безупречное качество – побывали на предприятии «Камволь»

В производственном цеху ритм особый. Здесь не гонятся за сиюминутными трендами высокой моды, а делают ставку на проверенные десятилетиями технологии и безупречное качество, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Чтобы оставаться лидером, предприятие прошло долгий путь модернизации. Начиная с 2012 года здесь поэтапно заменили более 75 % оборудования. Старые машины уступили место современным станкам. Кажется, эта техника может все, но как бы не так.

Элла Маркевич, корреспондент:

Теперь значительная часть работы автоматизированная. Но все же есть несколько операций, которые не под силу металлическому механизму. Тогда в дело вступают женские руки. Только на заправку этой машины уходит около двух часов. Процесс энергозатратный. Текстильная промышленность исторически и по сей день остается отраслью с женским лицом. Порядка 85 % коллектива «Камволя» – представительницы прекрасной половины человечества.

Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Такие профессии, как оператор ленточного, ровничного, чесального оборудования, прядильщики наши уважаемые, ткачи – традиционно в нашей стране это, конечно, наши женщины. Входит в список № 2 – льготная пенсия по условиям труда, потому что есть запыленность, есть шум. У ткачей – 120 децибел. Все работают в наушниках, все время на ногах. Легкая промышленность и текстиль особенно – это сложная работа. Ежегодно на комбинат приходят около сотни молодых специалистов. Закрепить их на местах – одна из главных задач. На предприятии понимают: оборудование можно заменить, рынки завоевать, но фундамент будущего в тесной связки опыта и молодости. Этот союз уже дает плоды.