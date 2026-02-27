В БГМУ впервые прошла олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии

Студенты ведущих медвузов страны соревновались не в теории, а в операционном мастерстве. В Белорусском государственном медицинском университете впервые прошла республиканская олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии среди будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за два дня конкурса участники прошли пять сложнейших испытаний. Студенты демонстрировали виртуозную технику в лапароскопии, абдоминальной и пластической хирургии. Но лишь трем сильнейшим командам доверили работу в учебной операционной. Там условия были максимально приближены к реальным.

Николай Бовтюк, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии БГМУ:

Такого рода конкурс впервые в нашей стране, и нет пока подтверждения аналогов, что кто-то проводил в странах СНГ. Это когда одновременно анестезиологическая служба, которая всегда должна быть при операции, работает с хирургами. Это крайне важно для практико-ориентированного обучения, вы прекрасно знаете, глава государства поставил задачу. Практико-ориентированное обучение – это основа всех вузов, а в медицинских – это очень социально значимая проблема. Таким образом, мы выполняем поручение главы государства.

Оценивали мастерство будущих врачей практикующие медики: узисты, хирурги и анестезиологи. Имена победителей олимпиады станут известны сегодня, 27 февраля, вечером.