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Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

02 июля 2021 12:20
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что нужно заводу от государства.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы в первую очередь бизнесмен. Я думаю, если бы не было какой-то потенциальной выгоды, то вы бы не согласились участвовать в проекте государственно-частного партнерства. Какой у вас интерес?

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ-1

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Я хочу вывести завод в стабильное прибыльное предприятие, чтобы оно не пикообразно развивалось, в 2018-м пик развития, а в 2019-м… Тут объективные причины, я рассказал. В 2020 году был процесс восстановления, когда все думали, что завод порежут, частники выкупят. Все думали в 2020 году, что завод не работает. Но в дальнейшем я хотел бы тоже стать акционером завода.

Ольга Коршун:
Приватизировать? Есть такое условие?

Александр Чекмарев:
Да. Есть такое желание, но я же не знаю, как к этому отнесется государство. Будем обращаться. Я думаю, при положительных показателях государству это тоже выгодно, чтобы государство высвободило деньги на какие-то другие проекты, менее успешные.

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ-4

Ольга Коршун:
Как-то в интервью моей коллеге с другого телеканала вы использовали цитату Авраама Линкольна: «Прежде, чем просить что-то от родины, надо родине что-то дать». Теперь вы считаете свой долг выполненным?

Александр Чекмарев:
Не до конца. Что могу, я честно отдаю родине.

Ольга Коршун:
А что хотите у родины попросить тогда?

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ-7

Александр Чекмарев:
Попросить возможность приватизировать завод на каких-то более-менее льготных условиях, чтобы были преференции. Бесплатно – я такое слово не приемлю. За хорошую работу должны быть какие-то преференции, поэтому я рассчитываю, что у нас любовь с родиной будет взаимной, что родина меня не кинет. Я в это верю.

Какие перспективы у государственно-частного партнерства? Честно на этот вопрос отвечает белорусский менеджер – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Чекмарёв # Ольга Коршун # Фотофакт

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