Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что нужно заводу от государства. Ольга Коршун, ведущая:

Вы в первую очередь бизнесмен. Я думаю, если бы не было какой-то потенциальной выгоды, то вы бы не согласились участвовать в проекте государственно-частного партнерства. Какой у вас интерес?

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Я хочу вывести завод в стабильное прибыльное предприятие, чтобы оно не пикообразно развивалось, в 2018-м пик развития, а в 2019-м… Тут объективные причины, я рассказал. В 2020 году был процесс восстановления, когда все думали, что завод порежут, частники выкупят. Все думали в 2020 году, что завод не работает. Но в дальнейшем я хотел бы тоже стать акционером завода. Ольга Коршун:

Приватизировать? Есть такое условие? Александр Чекмарев:

Да. Есть такое желание, но я же не знаю, как к этому отнесется государство. Будем обращаться. Я думаю, при положительных показателях государству это тоже выгодно, чтобы государство высвободило деньги на какие-то другие проекты, менее успешные.

Ольга Коршун:

Как-то в интервью моей коллеге с другого телеканала вы использовали цитату Авраама Линкольна: «Прежде, чем просить что-то от родины, надо родине что-то дать». Теперь вы считаете свой долг выполненным? Александр Чекмарев:

Не до конца. Что могу, я честно отдаю родине. Ольга Коршун:

А что хотите у родины попросить тогда?