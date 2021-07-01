Какие перспективы у государственно-частного партнёрства? Честно на этот вопрос отвечает белорусский менеджер
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, какие перспективы у государственно-частного партнерства.
Ольга Коршун, ведущая:
Мы на обзорной площадке Национальной библиотеки. Одного из проектов, в котором участвовал ваш завод. Прекрасный вид открывается на Минск, прекрасная перспектива города. А какие перспективы у государственно-частного партнерства? Они есть?
Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Есть, но надо, чтобы чиновники поверили в то, что не все бизнесмены смотрят только на то, чтобы что-то украсть или утащить. Я считаю, что бизнесмены, которые занимаются просто перепродажей каких-то изделий, – спекулянты. Я даже не считаю их бизнесменами в полном смысле. Пусть бы активные люди, которые рассказывают, какие они великие, все могут, я бы раздал средние заводы, которые находятся в полуобморочном состоянии, частникам. Пусть докажут, что они что-то могут сделать, могут сохранить завод, обеспечить людей зарплатами, потому что самое важное – сохранить промышленный потенциал Республики Беларусь, который закладывался еще в советские года. Не даром Беларусь была сборочным цехом всего Советского Союза. Иногда больно смотреть, как теряем заводы, которые еще были на плаву. Их можно поддерживать на плаву, но для этого нужны кадры, надо их освежать, потому что свежий взгляд всегда что-то новое подскажет.
Ольга Коршун:
Мы надеемся, что симбиоз государства и бизнеса, ваш пример позволят нам построить в нашем прекрасном городе, стране еще не одно такое красивое здание, реализовать не один проект, который принесет пользу всем, откроет еще более красивые перспективы.
Александр Чекмарев:
Даже не сомневайтесь.
Ольга Коршун:
Спасибо, что вы были искренним. Надеемся, что вся эта философия, которая есть, будет у вас реализована и на практике. Найдет практическое воплощение в вашем бизнесе.
Александр Чекмарев:
Спасибо вам за комплимент. Я сам от души хочу. Поверьте, я первый раз за долгий период высказал искренне то, о чем я действительно думаю. Вы же видите и по глазам, и по моей реакции, я говорю то, что думаю. В то же время, пользуясь случаем, как в «Поле чудес» у Якубовича передать большой привет Белорусской товарной бирже. Осмоловский Александр Григорьевич, руководитель биржи, очень много сделал, чтобы торги по металлу и по всему, что проходит через торговую площадку биржи, было прозрачно. Идут навстречу, реально помогают в некоторых вещах, регулируют спорные вопросы. Нас включают в торги, когда видят, что заводу нужна помощь какая-то.
«Как только мужчина начинает себя жалеть, это не мужчина, а желе». Руководитель завода о том, каким должен быть менеджер – подробнее здесь.