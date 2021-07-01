Какие перспективы у государственно-частного партнёрства? Честно на этот вопрос отвечает белорусский менеджер

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Есть, но надо, чтобы чиновники поверили в то, что не все бизнесмены смотрят только на то, чтобы что-то украсть или утащить. Я считаю, что бизнесмены, которые занимаются просто перепродажей каких-то изделий, – спекулянты. Я даже не считаю их бизнесменами в полном смысле. Пусть бы активные люди, которые рассказывают, какие они великие, все могут, я бы раздал средние заводы, которые находятся в полуобморочном состоянии, частникам. Пусть докажут, что они что-то могут сделать, могут сохранить завод, обеспечить людей зарплатами, потому что самое важное – сохранить промышленный потенциал Республики Беларусь, который закладывался еще в советские года. Не даром Беларусь была сборочным цехом всего Советского Союза. Иногда больно смотреть, как теряем заводы, которые еще были на плаву. Их можно поддерживать на плаву, но для этого нужны кадры, надо их освежать, потому что свежий взгляд всегда что-то новое подскажет.

Ольга Коршун:

Мы надеемся, что симбиоз государства и бизнеса, ваш пример позволят нам построить в нашем прекрасном городе, стране еще не одно такое красивое здание, реализовать не один проект, который принесет пользу всем, откроет еще более красивые перспективы.

Александр Чекмарев:

Даже не сомневайтесь.