Ректор Академии управления: «На примере Украины мы видим, как легко потерять свой суверенитет»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мы свою независимость и суверенитет начали строить в результате Победы. А если посмотреть на ряд других стран, ту же самую Украину, то получается, они слишком поздно спохватились после того, когда произошел Майдан, чтобы строить наконец-то какое-то свое государство. Так ли это?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Тут необходимо понимать, конечно же, что после развала Советского Союза эти тенденции на отрицание всего, связанного с советским обществом, очернение, к сожалению, расширялись на постсоветском пространстве. И в этом мудрость белорусского народа, что у нас этого отказа от советского прошлого не произошло, хотя такие попытки в первой половине 1990-х предпринимались. К сожалению, на примере Украины мы видим, как легко потерять свой суверенитет или даже не создать реальный суверенитет своего государства. То, что происходит в Украине – яркое тому свидетельство. Именно потому что, если хотите, сегодня Беларусь – это, наверное, одно из немногих, если не единственное в европейском пространстве, суверенное, действительно суверенное государство, которое стремится жить так, как считает правильным большинство нашего народа, а не в угоду указам извне, которые приходят. Именно поэтому, наверное, наша страна стала объектом вот этой вот гибридной войны, которая против нас развернута с прошлого года. Потому что это как бельмо на глазу, когда страна имеет своего мощного лидера и стремится развиваться и жить своим умом – это как бельмо на глазу определенным силам, которые хотят построить всех в одну шеренгу, и чтобы они двигались по указке. Очень важно извлекать уроки и из исторического прошлого, и из происходящего в современности, видеть подоплеку всех событий.