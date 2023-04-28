Он встретил Победу под Прагой. Ветеран в свои 104 пишет книгу и занимается наукой

Новости Беларуси. В 104 года он вспоминает, как брал Берлин, как в бою гибли товарищи и с какой радостью встречал Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеран Великой Отечественной войны из Гродно Семен Подофедов отмечает день рождения. Причем под звуки оркестра и на весь двор. Ведь именно так в стране принято поздравлять героев. Галина Буро о внимании к ветеранам не только по красным дням календаря.

Под Прагой мы находились в небольшом селе, и вдруг ни с того, ни с сего стрельба. Все сильнее и сильнее. Оказалось – День Победы.

Так ему запомнилась победная весна под Прагой. До этого брал Берлин, освобождал Польшу и Украину, прошел с боями от Грозного до Краснодара. 22-летний командир взвода, вчерашний студент истфака в Ташкенте – он сделал свою минометную батарею одной из лучших.

Был дважды ранен, контужен. С грустью показывает на фото боевого товарища – он не дожил до Победы всего 9 дней...

Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны:

В течение дня приходится по нескольку раз смотреть смерти в глаза. И это почти три года. Как бы ни было трудно, где-то всегда теплилась надежда на выживание.

После войны Семен Подофедов – майор, полный кавалер орденов Великой Отечественной войны – все же окончил вуз, потом много лет трудился преподавателем. А в этом апреле встречает свой 104-й день рождения. Секрет долголетия, уверен, в активности.

Галина Буро, корреспондент:

Любит прогулки на свежем воздухе, а каждое утро делает зарядку. Не забывает ветеран и о разминке для мозга – активно интересуется политикой и, представьте себе, в 104 года по-прежнему занимается научной работой. Сейчас пишет книгу «Америка – «образец» демократии».

И вот в честь дня рождения боевого ветерана звуки оркестра на всю округу. Именно так, стоя, в свои 104 он встречает гостей. Настоящего солдата Победы не сломят даже годы. Достойно уважения и поздравлений.

Чтобы видели все соседи и гордились, что живут с Семеном Подофедовым на одной улице. И ему приятно, что никогда не забывают.

Благодарю за такое внимание.

Один из ценных подарков – книга о ветеранах Гродненского медицинского университета, ведь в вузе он много лет заведовал кафедрой, вел научную и общественную работу.

«Главный фактор долгожительства – много трудиться». В Гродно поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной. Оркестр в этот двор еще вернется – впереди День Победы. Так в Гродненской области принято поздравлять каждого ветерана Великой Отечественной войны. В регионе их осталось всего 98.

Иван Тустов, председатель Гродненского областного Совета ветеранов:

Задача сегодня стоит такая – чтобы каждому ветерану Великой Отечественной войны уделить внимание, поздравить его и, если есть какая-то необходимость, оказать помощь. Хотя вопросы оказания помощи, по сути дела, отслеживаются не то что еженедельно, а ежедневно.