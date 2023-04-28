Делегация из Минска с рабочим визитом посетила Новосибирск – рассказываем итоги

Новости Беларуси. Организация трамвайного производства и увеличение товарооборота между городами. В Новосибирске прошли Дни Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Организация трамвайного производства и увеличение товарооборота между городами. В Новосибирске прошли Дни Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ходе визита белорусской делегации в город-побратим стороны подписали ряд важных документов. Достигнуты договоренности в вопросах развития транспортной системы и медицинского туризма. Одно из новых направлений сотрудничества – патриотическое воспитание молодежи.
Кроме того, наши предприятия презентовали свою продукцию на ярмарке белорусских товаров. Стороны наметили проведение в Минске Дней культуры Новосибирска во время летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.