Делегация из Минска с рабочим визитом посетила Новосибирск – рассказываем итоги

Новости Беларуси. Организация трамвайного производства и увеличение товарооборота между городами. В Новосибирске прошли Дни Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ходе визита белорусской делегации в город-побратим стороны подписали ряд важных документов. Достигнуты договоренности в вопросах развития транспортной системы и медицинского туризма. Одно из новых направлений сотрудничества – патриотическое воспитание молодежи.