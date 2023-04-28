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Делегация из Минска с рабочим визитом посетила Новосибирск – рассказываем итоги

28 апреля 2023 15:40
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Новости Беларуси. Организация трамвайного производства и увеличение товарооборота между городами. В Новосибирске прошли Дни Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Делегация из Минска с рабочим визитом посетила Новосибирск – рассказываем итоги-1

В ходе визита белорусской делегации в город-побратим стороны подписали ряд важных документов. Достигнуты договоренности в вопросах развития транспортной системы и медицинского туризма. Одно из новых направлений сотрудничества – патриотическое воспитание молодежи.

Делегация из Минска с рабочим визитом посетила Новосибирск – рассказываем итоги-4

Кроме того, наши предприятия презентовали свою продукцию на ярмарке белорусских товаров. Стороны наметили проведение в Минске Дней культуры Новосибирска во время летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.  

# Беларусь-Россия # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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