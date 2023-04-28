Новости Беларуси. С оркестром, цветами и подарками. В Гродно поздравили ветерана Великой Отечественной войны. Семену Подофедову исполнилось 104 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Феофанович попал на фронт в 22 года, будучи студентом ташкентского университета. Его направили на пять месяцев на ускоренные курсы во Фрунзенское пехотное училище. Дальше – тяжелые километры войны. Мужчина был командиром взвода минометной батареи, которая была признана одной из лучших. Прошел от Грозного до Краснодара, освобождал Украину, Польшу, брал Берлин. Признается, не раз приходилось смотреть в глаза смерти, но он твердо верил, что советский народ сможет прийти к Победе над фашизмом. Полный кавалер орденов Великой Отечественной войны, придя с фронта, получил высшее образование и многие годы работал преподавателем, в том числе в Гродненском медицинском университете.

Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня главный фактор долгожительства – это много трудиться. Я очень много в жизни работал. У меня усталости не было, работа любимая, работал с огоньком.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Я был его учеником. Я помню его прекрасные лекции, я помню его практические занятия по марксистско-ленинской философии, где мы спорили на различные темы, было увлекательно и интересно. Он всегда нас заряжал оптимизмом, который до сих пор у него присутствует.