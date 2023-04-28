Никогда не наступайте на люки. Какие правила безопасности нужно помнить всегда?

Очередной отопительный сезон подошел к концу, именно в этот период начинаются работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций, в том числе связанных со вскрытием теплотрасс и кабельных сооружений.
Очередной отопительный сезон подошел к концу, именно в этот период начинаются работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций, в том числе связанных со вскрытием теплотрасс и кабельных сооружений.
Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу Минску и Минской области:
В рамках надзорной деятельности орган государственного энергетического и газового надзора проводит профилактические мероприятия в рабочих коллективах, в учреждениях образования, участвуют в комиссиях по проверке готовности выполнения условий организаций к отопительному сезону. Категорически запрещено подходить к открытым тепловым камерам, люкам, наступать на люки, прыгать по люкам. В рамках подготовки организаций к отопительному сезону будут проводиться технические работы на внутренних и внешних инженерных коммуникациях, запрещено проходить к открытым тепловым пунктам, к местам проведения каких-либо работ, раскопок.
Места проведения прокладки трубопровода всегда ограждены и обозначены специальными знаками. Если вам необходимо пересечь трубопровод, сделайте это по специально оборудованным проходам.
Олег Железняк:
Вне таких мостиков тепловые сети пересекать не стоит. Дети зачастую любопытны, напомните, что такие места опасны. Такие работы проводятся и на территории школ и рядом со школами, с жилыми массивами.
Также госэнергонадзор напоминает, что нахождение под линиями электропередачи опасно для жизни и здоровья. Особенно это касается любителей рыбалки.
Дмитрий Михалевич, инспектор межрайонного отделения Минского района филиала Госэнергонадзора по Минску и Минской области:
Зачастую рыбаки выбирают место ловли под линиями электропередачи. При разложенной удочке выше 7 метров, плюс сама длина лески, получается больше 7 метров, что может попасть на линию электропередач и привести к поражению электрическим током. В 2023 году уже зафиксировано несколько летальных исходов с рыбаками.
Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище уже создают опасность даже при приближении к проводам линии электропередачи, а касание к ним и вовсе неизбежно приведет к самым трагическим последствиям. Также вблизи линий электропередач запрещается запускать воздушных змеев и летательные аппараты.
Дмитрий Михалевич:
Зачастую рыбаки, забрасывая леску возле линии электропередач, получают разряд током, который приводит к летальному исходу или ожогам первой и второй степени и выше. Благодаря силам энергосистемы произведена замена неизолированных проводов на изолированные. И вывешены знаки, запрещающие ловлю рыбы.
Помните, нарушение правил охраны электрических сетей является административным правонарушением. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности и помните, что ваша невнимательность может привести к серьезным последствиям.