Никогда не наступайте на люки. Какие правила безопасности нужно помнить всегда?

Очередной отопительный сезон подошел к концу, именно в этот период начинаются работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций, в том числе связанных со вскрытием теплотрасс и кабельных сооружений.

Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу Минску и Минской области:

В рамках надзорной деятельности орган государственного энергетического и газового надзора проводит профилактические мероприятия в рабочих коллективах, в учреждениях образования, участвуют в комиссиях по проверке готовности выполнения условий организаций к отопительному сезону. Категорически запрещено подходить к открытым тепловым камерам, люкам, наступать на люки, прыгать по люкам. В рамках подготовки организаций к отопительному сезону будут проводиться технические работы на внутренних и внешних инженерных коммуникациях, запрещено проходить к открытым тепловым пунктам, к местам проведения каких-либо работ, раскопок.

Места проведения прокладки трубопровода всегда ограждены и обозначены специальными знаками. Если вам необходимо пересечь трубопровод, сделайте это по специально оборудованным проходам. Олег Железняк:

Вне таких мостиков тепловые сети пересекать не стоит. Дети зачастую любопытны, напомните, что такие места опасны. Такие работы проводятся и на территории школ и рядом со школами, с жилыми массивами. Также госэнергонадзор напоминает, что нахождение под линиями электропередачи опасно для жизни и здоровья. Особенно это касается любителей рыбалки.