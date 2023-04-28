Наталья Кочанова провела совещание с активом Минска

Новости Беларуси. Работать на два шага вперед по выполнению параметров социально-экономического развития – такую задачу столичному активу 28 апреля поставила председатель Совета Республики – уполномоченный представитель главы государства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Мингорисполкоме обсудили итоги работы в I квартале текущего года. Задание, доведенное правительством, в столице не выполнено, что недопустимо, отметила Наталья Кочанова. Вместе с тем есть и объективные причины, но спикер подчеркнула, что времени на раскачку нет. Беларусь работает в условиях санкций, и сегодня каждый должен приложить максимум усилий для стабильной работы экономики. Инвестиции, экспорт товаров и услуг, выплата и рост заработной платы, строительство жилья – ключевые задачи для руководства столицы.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня у нас была достаточно плодотворная встреча. Рассмотрели разные аспекты, в том числе вопросы строительства. Наталья Ивановна обратила внимание на контроль стоимости квадратного метра. Обсудили обеспечение Минска машиноместами, вопросы качества жилья, долгостроев. В Минске их количество снижается. И мы продолжаем работать в этом направлении. На сегодня у нас девять сверхнормативных жилых домов. Эта цифра снижается. Все эти объекты находятся на контроле, мы над ними работаем.