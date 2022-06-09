«Он в выигрышном положении». Белорусский общественный транспорт появится в городах Курской области
Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это будет подтягивать взаимный товарооборот, ведь за 2021 год он составил 205 миллионов долларов. На руку сыграет и импортозамещение, которым Союзное государство сейчас активно занимается. Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран.
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Большой интерес у российского региона к нашей пассажирской технике. Тандем «цена-качество» на стороне белорусов. В этом делегация убедилась лично, посетив накануне флагманы белорусского автопрома: МАЗ и «Белкоммунмаш». Хотя по улицам области уже не первый год ездят наши троллейбусы.
Роман Старовойт, губернатор Курской области России:
В этом году мы приступаем к масштабному трехлетнему проекту полного обновления и модернизации общественного транспорта. И сегодня, когда есть проблемы с поставкой комплектующих из-за рубежа, производители Республики Беларусь раньше задумались об импортозамещении. Контракт пока не подписан, но очевидно, что мы будем приобретать общественный транспорт, произведенный здесь, в Республике Беларусь. Сегодня по стоимости он в выигрышном положении.
Промышленность, сельское хозяйство, строительство, продовольствие – по всем ключевым направлениям мы готовы работать 24/7. Но это даже не весь список. Кстати, региону ко всему интересны наши разработки и в IT-индустрии. А это еще одна ниша, которая позволит партнерам нарастить товарооборот. Ведь контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей.
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