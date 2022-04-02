«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти

Новости Беларуси. Единство народов России и Беларуси предначертано нам общей культурой, историей и судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрушение этого единства – главная задача наших западных врагов. К сожалению, на нынешнем историческом этапе им удалось это сделать с Украиной. Григорий Азаренок и Вадим Гигин – о значении славянского братства. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. В этом году он совершенно по другому звучит, не так ли. Мы видим, это и Президент отметил в своем послании и народу, и Президенту России.

Вадим Гигин, председатель правления общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Я бы в историю немножко ушел, хорошо помню, как мы боролись за этот праздник. Я поступил в Белорусский государственный университет, и как раз в этот год избрали Александра Лукашенко Президентом. И была такая борьба. Она была в студенческих аудиториях, она была на улицах города. «До столкновения оставалось совсем чуть-чуть». О событиях в Беларуси в первое годы президентства Лукашенко Григорий Азаренок:

В прямом смысле борьба. Боевики БНФ ходили и вполне себе устраивали шабаш.

Вадим Гигин:

Я помню, когда мы устроили митинг как раз в поддержку союза России и Беларуси, это было в парке Горького, а по проспекту в это время шли бнфовцы. И буквально там до столкновения оставалось совсем чуть-чуть, но воля Президента и поддержка народа, этой идеи единства с братским русским народом победила. Григорий Азаренок:

Я в последнее время очень много пересмотрел старой хроники с участием главы государства, 1990-х годов, 2000-х. И есть одно очень интересное выступление. В 1999 году в думе. Он тогда сказал все, что происходит сейчас. Он сказал, что нам надо вооружаться, потому что будут геополитические катаклизмы, обращался к россиянам: что вы перед этой Клинтон кланяетесь, что вы перед ними оправдываетесь, что вы перед МВФ на коленях стоите, нам надо объединяться и делать свое. Про историческую память он тогда сказал: у нас сейчас забирают самое святое – победу в Великой Отечественной войне. Он тогда первый сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. То есть наш Президент был провозвестником. Вадим Гигин:

Я помню это выступление в Госдуме, помню различную реакцию.

«Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия» Григорий Азаренок:

Либералы смеялись, издевались: что за чушь? Вадим Гигин:

Они с самого начала избрания Александра Лукашенко занимали такую позицию. Но 1999 год это и Югославия. Это бомбежки Югославии, это знаменитый визит Александра Лукашенко в Белград, который помнят до сих пор. Это был наш рубеж. Балканский рубеж защиты нашей цивилизации, нашей страны. Тогда Александр Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия, российское руководство. Мне очень многие люди, политики из окружения нашего Президента и российские политики рассказывали, как тогда это было. Слободан Милошевич сказал: вступаем в Союзное государство. Любую точку указываете – будет любая военная база, российская или российско-белорусская. Александр Лукашенко, когда прилетел в Белград, сказал: я здесь не просто как Президент Беларуси, а председатель Высшего государственного совета, и по просьбе моего друга премьер-министра России Евгения Примакова. Это четко уже прозвучала прямо в аэропорту. И сейчас этот рубеж проходит уже по нашей границе. Сейчас мы вынуждены, наши братья-россияне при нашей поддержке проводить специальную военную операцию в Украине. Где Украина, а где Сербия? Мы должны понимать, те, кто, может быть, и сейчас думает: нужна была эта операция, не нужна? Тогда не удержали тот балканский рубеж, и сейчас он проходит по Днепру, Северскому Донцу, по притокам Припяти. Григорий Азаренок:

По гоголевским местам. Вадим Гигин:

По гоголевским местам: Нежин, Сорочинцы, вот где сейчас проходит. Харьков. Вот где сейчас это рубеж проходит. Не удержим здесь, дальше рубежей у нас уже нет. Григорий Азаренок:

Есть прекрасное стихотворение современного поэта Зиновьева.

В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шел Творец Вселенной.

Остановившись, он изрек:

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я все могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой бедою ты тесним?!»

И человек сказал: «Я – русский»,

И Бог заплакал вместе с ним.