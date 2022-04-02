«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти
Новости Беларуси. Единство народов России и Беларуси предначертано нам общей культурой, историей и судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрушение этого единства – главная задача наших западных врагов. К сожалению, на нынешнем историческом этапе им удалось это сделать с Украиной.
Григорий Азаренок и Вадим Гигин – о значении славянского братства. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
2 апреля – День единения народов Беларуси и России. В этом году он совершенно по другому звучит, не так ли. Мы видим, это и Президент отметил в своем послании и народу, и Президенту России.
Вадим Гигин, председатель правления общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Я бы в историю немножко ушел, хорошо помню, как мы боролись за этот праздник. Я поступил в Белорусский государственный университет, и как раз в этот год избрали Александра Лукашенко Президентом. И была такая борьба. Она была в студенческих аудиториях, она была на улицах города.
«До столкновения оставалось совсем чуть-чуть». О событиях в Беларуси в первое годы президентства Лукашенко
Григорий Азаренок:
В прямом смысле борьба. Боевики БНФ ходили и вполне себе устраивали шабаш.
Вадим Гигин:
Я помню, когда мы устроили митинг как раз в поддержку союза России и Беларуси, это было в парке Горького, а по проспекту в это время шли бнфовцы. И буквально там до столкновения оставалось совсем чуть-чуть, но воля Президента и поддержка народа, этой идеи единства с братским русским народом победила.
Григорий Азаренок:
Я в последнее время очень много пересмотрел старой хроники с участием главы государства, 1990-х годов, 2000-х. И есть одно очень интересное выступление. В 1999 году в думе. Он тогда сказал все, что происходит сейчас. Он сказал, что нам надо вооружаться, потому что будут геополитические катаклизмы, обращался к россиянам: что вы перед этой Клинтон кланяетесь, что вы перед ними оправдываетесь, что вы перед МВФ на коленях стоите, нам надо объединяться и делать свое. Про историческую память он тогда сказал: у нас сейчас забирают самое святое – победу в Великой Отечественной войне. Он тогда первый сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. То есть наш Президент был провозвестником.
Вадим Гигин:
Я помню это выступление в Госдуме, помню различную реакцию.
«Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия»
Григорий Азаренок:
Либералы смеялись, издевались: что за чушь?
Вадим Гигин:
Они с самого начала избрания Александра Лукашенко занимали такую позицию. Но 1999 год это и Югославия. Это бомбежки Югославии, это знаменитый визит Александра Лукашенко в Белград, который помнят до сих пор. Это был наш рубеж. Балканский рубеж защиты нашей цивилизации, нашей страны. Тогда Александр Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия, российское руководство. Мне очень многие люди, политики из окружения нашего Президента и российские политики рассказывали, как тогда это было. Слободан Милошевич сказал: вступаем в Союзное государство. Любую точку указываете – будет любая военная база, российская или российско-белорусская. Александр Лукашенко, когда прилетел в Белград, сказал: я здесь не просто как Президент Беларуси, а председатель Высшего государственного совета, и по просьбе моего друга премьер-министра России Евгения Примакова. Это четко уже прозвучала прямо в аэропорту. И сейчас этот рубеж проходит уже по нашей границе. Сейчас мы вынуждены, наши братья-россияне при нашей поддержке проводить специальную военную операцию в Украине. Где Украина, а где Сербия? Мы должны понимать, те, кто, может быть, и сейчас думает: нужна была эта операция, не нужна? Тогда не удержали тот балканский рубеж, и сейчас он проходит по Днепру, Северскому Донцу, по притокам Припяти.
Григорий Азаренок:
По гоголевским местам.
Вадим Гигин:
По гоголевским местам: Нежин, Сорочинцы, вот где сейчас проходит. Харьков. Вот где сейчас это рубеж проходит. Не удержим здесь, дальше рубежей у нас уже нет.
Григорий Азаренок:
Есть прекрасное стихотворение современного поэта Зиновьева.
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!»
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Григорий Азаренок:
Вот мы для себя выбрали судьбу союзника русских. Это тяжелая судьба, мы берем на себя большую историческую миссию: удержание этого континента. Мы выдержим судьбу быть союзником русских? В хорошем смысле слова.
Вадим Гигин:
Наш великий историк, основатель системного изучения истории Беларуси Михаил Коялович когда-то сказал, что вся история Беларуси – это история борьбы за свою «русскость». При этом не отрицая самобытности белорусов, он говорил. И мы всей своей судьбой доказывали это. Наш великий просветитель, замученный за свою веру, за свои взгляды поляками, – Афанасий Филиппович, святой, преподобный. Ему Божья Матерь являлась и говорила: иди на Москву, проси защиту у русского царя. Тогда, когда белорусы были унижены, оскорблены, вера подвергалась поруганию. Времена Иосафата Кунцевича. Это наш святой, это один из последних старобелорусских писателей, после него язык был уничтожен, полностью искоренен. И мы это можем постоянно прослеживать в нашей культуре.
Почитайте проповеди Кирилла Туровского, его слова. Посмотрите, как писали о Евфросинье Полоцкой в Византии, что пришла русская княжна, очень умудренная. И вот это вся наша история. XIX век, возрождение белорусского, возвращение от латиницы, ведь тот же Купала начинал писать на латинице, а затем возвращение кириллицы, возвращение к русским, восточнославянским корням. Наконец, борьба в годы Великой Отечественной войны. Уж кто, как ни белорусы доказали, что мы – верный союзник.
«Даже такие великие народы, как Китай и Индия, сейчас смотрят на Россию»
Григорий Азаренок:
И в 1990-е мы были первые. Когда Россия была унижена, растоптана.
Вадим Гигин:
И мы нашему союзнику зачастую давали пример поведения, как нужно себя вести в крайне неблагоприятных условиях, не имея тех ресурсов, которая имеет эта большая великая держава. Поэтому мне кажется, что сейчас вызов перед Россией, чтобы и она чувствовала меру своей ответственности перед своими союзниками. Ведь не только белорусы смотрят сейчас на Россию. Смотрят все: сербы, грузины, несмотря на то, какое у них правительство, армяне. Я могу перечислять бесконечное количество народов. Даже такие великие народы, как Китай и Индия, сейчас смотрят на Россию и свою судьбу в этом великом русском зеркале видят. В общем-то, вся планета сейчас свою судьбу в русском зеркале видит. Такая ответственность.