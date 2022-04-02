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«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти

02 апреля 2022 17:24
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Новости Беларуси. Единство народов России и Беларуси предначертано нам общей культурой, историей и судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разрушение этого единства – главная задача наших западных врагов. К сожалению, на нынешнем историческом этапе им удалось это сделать с Украиной.  

Григорий Азаренок и Вадим Гигин – о значении славянского братства. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0».  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
2 апреля – День единения народов Беларуси и России. В этом году он совершенно по другому звучит, не так ли. Мы видим, это и Президент отметил в своем послании и народу, и Президенту России.  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-4

Вадим Гигин, председатель правления общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Я бы в историю немножко ушел, хорошо помню, как мы боролись за этот праздник. Я поступил в Белорусский государственный университет, и как раз в этот год избрали Александра Лукашенко Президентом. И была такая борьба. Она была в студенческих аудиториях, она была на улицах города.  

«До столкновения оставалось совсем чуть-чуть». О событиях в Беларуси в первое годы президентства Лукашенко  

Григорий Азаренок:  
В прямом смысле борьба. Боевики БНФ ходили и вполне себе устраивали шабаш.  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-7

Вадим Гигин:  
Я помню, когда мы устроили митинг как раз в поддержку союза России и Беларуси, это было в парке Горького, а по проспекту в это время шли бнфовцы. И буквально там до столкновения оставалось совсем чуть-чуть, но воля Президента и поддержка народа, этой идеи единства с братским русским народом победила.  

Григорий Азаренок:  
Я в последнее время очень много пересмотрел старой хроники с участием главы государства, 1990-х годов, 2000-х. И есть одно очень интересное выступление. В 1999 году в думе. Он тогда сказал все, что происходит сейчас. Он сказал, что нам надо вооружаться, потому что будут геополитические катаклизмы, обращался к россиянам: что вы перед этой Клинтон кланяетесь, что вы перед ними оправдываетесь, что вы перед МВФ на коленях стоите, нам надо объединяться и делать свое. Про историческую память он тогда сказал: у нас сейчас забирают самое святое – победу в Великой Отечественной войне. Он тогда первый сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. То есть наш Президент был провозвестником.  

Вадим Гигин:  
Я помню это выступление в Госдуме, помню различную реакцию.  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-10

«Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия»  

Григорий Азаренок:  
Либералы смеялись, издевались: что за чушь?  

Вадим Гигин:  
Они с самого начала избрания Александра Лукашенко занимали такую позицию. Но 1999 год это и Югославия. Это бомбежки Югославии, это знаменитый визит Александра Лукашенко в Белград, который помнят до сих пор. Это был наш рубеж. Балканский рубеж защиты нашей цивилизации, нашей страны. Тогда Александр Лукашенко был готов пойти в защите Югославии так далеко, как готова была Россия, российское руководство. Мне очень многие люди, политики из окружения нашего Президента и российские политики рассказывали, как тогда это было. Слободан Милошевич сказал: вступаем в Союзное государство. Любую точку указываете – будет любая военная база, российская или российско-белорусская. Александр Лукашенко, когда прилетел в Белград, сказал: я здесь не просто как Президент Беларуси, а председатель Высшего государственного совета, и по просьбе моего друга премьер-министра России Евгения Примакова. Это четко уже прозвучала прямо в аэропорту. И сейчас этот рубеж проходит уже по нашей границе. Сейчас мы вынуждены, наши братья-россияне при нашей поддержке проводить специальную военную операцию в Украине. Где Украина, а где Сербия? Мы должны понимать, те, кто, может быть, и сейчас думает: нужна была эта операция, не нужна? Тогда не удержали тот балканский рубеж, и сейчас он проходит по Днепру, Северскому Донцу, по притокам Припяти.  

Григорий Азаренок:  
По гоголевским местам.  

Вадим Гигин:  
По гоголевским местам: Нежин, Сорочинцы, вот где сейчас проходит. Харьков. Вот где сейчас это рубеж проходит. Не удержим здесь, дальше рубежей у нас уже нет.  

Григорий Азаренок:  
Есть прекрасное стихотворение современного поэта Зиновьева.  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-13

В степи, покрытой пылью бренной,  
Сидел и плакал человек.  
А мимо шел Творец Вселенной.  
Остановившись, он изрек:  
«Я друг униженных и бедных,  
Я всех убогих берегу,  
Я знаю много слов заветных.  
Я есмь твой Бог. Я все могу.  
Меня печалит вид твой грустный,  
Какой бедою ты тесним?!»  
И человек сказал: «Я – русский»,  
И Бог заплакал вместе с ним.  

«Он тогда сказал всё, что происходит сейчас». Азарёнок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти-16

Григорий Азаренок:  
Вот мы для себя выбрали судьбу союзника русских. Это тяжелая судьба, мы берем на себя большую историческую миссию: удержание этого континента. Мы выдержим судьбу быть союзником русских? В хорошем смысле слова.  

Вадим Гигин:  
Наш великий историк, основатель системного изучения истории Беларуси Михаил Коялович когда-то сказал, что вся история Беларуси – это история борьбы за свою «русскость». При этом не отрицая самобытности белорусов, он говорил. И мы всей своей судьбой доказывали это. Наш великий просветитель, замученный за свою веру, за свои взгляды поляками, – Афанасий Филиппович, святой, преподобный. Ему Божья Матерь являлась и говорила: иди на Москву, проси защиту у русского царя. Тогда, когда белорусы были унижены, оскорблены, вера подвергалась поруганию. Времена Иосафата Кунцевича. Это наш святой, это один из последних старобелорусских писателей, после него язык был уничтожен, полностью искоренен. И мы это можем постоянно прослеживать в нашей культуре.  

Почитайте проповеди Кирилла Туровского, его слова. Посмотрите, как писали о Евфросинье Полоцкой в Византии, что пришла русская княжна, очень умудренная. И вот это вся наша история. XIX век, возрождение белорусского, возвращение от латиницы, ведь тот же Купала начинал писать на латинице, а затем возвращение кириллицы, возвращение к русским, восточнославянским корням. Наконец, борьба в годы Великой Отечественной войны. Уж кто, как ни белорусы доказали, что мы – верный союзник.  

«Даже такие великие народы, как Китай и Индия, сейчас смотрят на Россию»  

Григорий Азаренок:  
И в 1990-е мы были первые. Когда Россия была унижена, растоптана.  

Вадим Гигин:  
И мы нашему союзнику зачастую давали пример поведения, как нужно себя вести в крайне неблагоприятных условиях, не имея тех ресурсов, которая имеет эта большая великая держава. Поэтому мне кажется, что сейчас вызов перед Россией, чтобы и она чувствовала меру своей ответственности перед своими союзниками. Ведь не только белорусы смотрят сейчас на Россию. Смотрят все: сербы, грузины, несмотря на то, какое у них правительство, армяне. Я могу перечислять бесконечное количество народов. Даже такие великие народы, как Китай и Индия, сейчас смотрят на Россию и свою судьбу в этом великом русском зеркале видят. В общем-то, вся планета сейчас свою судьбу в русском зеркале видит. Такая ответственность.  

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