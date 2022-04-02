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Народные приметы на начало апреля: когда ждать тепла, как готовиться к Благовещению и будет ли год урожайным

02 апреля 2022 16:43
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 апреля – Фомин день. О предстоящей погоде наши предки судили по восходящему солнцу: если лучи его желтые, это сулило благоприятную погоду; синие облака в небе – на тепло, но к дождю, рассказали в программе «Плюс-минус». А первый гром считался первым признаком наступающего тепла, заморозков можно не опасаться.  

Народные приметы на начало апреля: когда ждать тепла, как готовиться к Благовещению и будет ли год урожайным-1

4 апреля – Василий Теплый. Если вороны в этот день купаются, можно смело ждать тепла, если же сидят на ветках нахохлившись – это к холоду.  

5 апреля – Никонов день. На Никона в славянских деревнях было принято обходить все источники и приговаривать: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Настоящим гонцом весны считалась птица зяблик. Принято было также наводить блеск во всем доме и подворье.  

Народные приметы на начало апреля: когда ждать тепла, как готовиться к Благовещению и будет ли год урожайным-4

6 апреля – День Захара, Якова. Весь день серьезно готовились к Благовещенью – великому празднику. В церквях для посадки освящали семена. Считалось, что если ночка выдалась нехолодная, то и весна должна быть ранней и дружелюбной.  

7 апреля – Благовещение. Считалось, что если на Благовещение ветер и туман, лето будет урожайным. Если дождь, быть богатому урожаю грибов. Если гроза – лето выдастся теплым, а если же ясная и хорошая погода, то, наоборот, лето будет грозовое.  

8 апреля – Гавриил Благовест (Архангел Гавриил). Крестьяне южных областей заметили, что если ко дню Гавриила Благовеста черемуха зазеленела, то наступило идеальное время для посадки раннего картофеля.  

9 апреля – святая Матрона, Матрена Настовица (Полурепица). Она издавна считалась покровительницей хозяюшек. В этот день погоду определяли по крику и полету птиц чибисов: если крик их был слышен с вечера, то будет ясно, летают низко – ждать затяжного засушливого периода.  

Народные приметы на начало апреля: когда ждать тепла, как готовиться к Благовещению и будет ли год урожайным-7

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля, читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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