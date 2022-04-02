Народные приметы на начало апреля: когда ждать тепла, как готовиться к Благовещению и будет ли год урожайным

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 апреля – Фомин день. О предстоящей погоде наши предки судили по восходящему солнцу: если лучи его желтые, это сулило благоприятную погоду; синие облака в небе – на тепло, но к дождю, рассказали в программе «Плюс-минус» . А первый гром считался первым признаком наступающего тепла, заморозков можно не опасаться.

5 апреля – Никонов день. На Никона в славянских деревнях было принято обходить все источники и приговаривать: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Настоящим гонцом весны считалась птица зяблик. Принято было также наводить блеск во всем доме и подворье.

4 апреля – Василий Теплый. Если вороны в этот день купаются, можно смело ждать тепла, если же сидят на ветках нахохлившись – это к холоду.

6 апреля – День Захара, Якова. Весь день серьезно готовились к Благовещенью – великому празднику. В церквях для посадки освящали семена. Считалось, что если ночка выдалась нехолодная, то и весна должна быть ранней и дружелюбной.

7 апреля – Благовещение. Считалось, что если на Благовещение ветер и туман, лето будет урожайным. Если дождь, быть богатому урожаю грибов. Если гроза – лето выдастся теплым, а если же ясная и хорошая погода, то, наоборот, лето будет грозовое.

8 апреля – Гавриил Благовест (Архангел Гавриил). Крестьяне южных областей заметили, что если ко дню Гавриила Благовеста черемуха зазеленела, то наступило идеальное время для посадки раннего картофеля.

9 апреля – святая Матрона, Матрена Настовица (Полурепица). Она издавна считалась покровительницей хозяюшек. В этот день погоду определяли по крику и полету птиц чибисов: если крик их был слышен с вечера, то будет ясно, летают низко – ждать затяжного засушливого периода.