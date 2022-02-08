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Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?

08 февраля 2022 13:31
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С похолоданием кожа меняется не в лучшую сторону: становится более сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет. Сегодня разберемся, почему так происходит и как это исправить.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-1

Татьяна Котова, дерматолог 1 категории:
В связи с перепадами температуры на улице, ветер, в помещениях теплый воздух, за счет того, что используются кондиционеры, отопление, кожа быстрее теряет влагу из дермы, за счет этого она становится более сухой и раздраженной.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-4

Именно поэтому в каждый из сезонов необходимо скорректировать уход за кожей точно так же, как каждые несколько месяцев вы меняете гардероб. Не многие знают, какими должны быть основы правильного ухода, и совершают ошибки, принося еще больший вред.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-7

Татьяна Котова:
Базовый уход за кожей – золотой стандарт. Он состоит из очищения, тонизации и использования крема. Крем может быть как питательный, увлажняющий, так и защитный. Единственное, что в холодное время года лучше использовать защитные крема, в состав которых входят натуральные масла, масло ши, авокадо, витамин Е, которые создают липидную пленочку, и она препятствует испарению влаги из дермы.

А еще можно добавить в крем пару капель косметического масла. Так его текстура станет более приятной и будет лучше восприниматься. Ни в коем случае не прекращайте использовать увлажняющий крем вне зависимости от типа кожи.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-10

Татьяна Котова:
Это касается в основном всех типов кожи. Но жирная кожа страдает чуть-чуть меньше из-за того, что у нее достаточно плотный липидный барьер, выделения кожного сала чуть-чуть уменьшаются, поэтому кожа становится более сухой и менее жирной.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-13

Помните, что тщательный и многослойный макияж – ваш защитник. Позвольте себе максимальную естественность летом. А вот в холодный период не пренебрегайте некоторыми правилами.

Используйте защитные кремы с маслами. Как правильно ухаживать за кожей зимой?-16

Ольга Короленко, визажист:
В холодный период времени стоит задуматься о смене декоративной косметики. Стоит отказаться от тональных средств с матирующим эффектом. Лучше сделать выбор в сторону увлажняющих средств. А также избегать пудры, если у вас сухая кожа.

# Красота # общество # Татьяна Котова # Ольга Короленко # Фотофакт

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