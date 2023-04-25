Он шикарно живёт – это очень круто. Как научить ребёнка выбирать себе кумиров?

Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Очень часто дети берут в учет только картинку, созданный образ, так как адекватно оценивать человеческие качества кумира ребенку еще сложно в силу возраста. Как ребенка научить выбирать те самые ориентиры?

Светлана Шиманская, руководитель вокальной студии БГЭУ:

Я так поняла, вы хотите затронуть тему моей диссертации? Наталья Надольская:

Да. Светлана Шиманская:

Я защищала диссертацию, и она называлась «Формирование музыкальной культуры студенческой молодежи, условия деятельности любительского вокального коллектива». Самое главное, здесь надо дать правильную информацию. То есть познакомить с разными направлениями музыкальными, с разными направлениями в искусстве. У человека, когда есть выбор, ему проще ориентироваться. Чтобы не слушал того же Моргенштерна, эти тексты, потому что он бы понимал, наверное, даже на физическом уровне, что это плохо.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Дети и подростки видят картинку. Влад Бумага – у него много денег, каких-то впечатлений, но при этом какого-то смысла особого он не несет. Но дети видят: он шикарно живет, может себе все позволить – это очень круто. То есть, что делать с этим? Это же неправильный ориентир уже. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это задача родителей дать ребенку правильные ориентиры. Он должен читать. Да, он может смотреть ролики своих любимых блогеров, но не только их. Он должен еще общаться с другими людьми, читать интересные книги. Кирилл, вы со мной согласны?