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Он шикарно живёт – это очень круто. Как научить ребёнка выбирать себе кумиров?

25 апреля 2023 17:46
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Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Очень часто дети берут в учет только картинку, созданный образ, так как адекватно оценивать человеческие качества кумира ребенку еще сложно в силу возраста. Как ребенка научить выбирать те самые ориентиры?

Он шикарно живёт – это очень круто. Как научить ребёнка выбирать себе кумиров?-1

Светлана Шиманская, руководитель вокальной студии БГЭУ:
Я так поняла, вы хотите затронуть тему моей диссертации?

Наталья Надольская:
Да.

Светлана Шиманская:
Я защищала диссертацию, и она называлась «Формирование музыкальной культуры студенческой молодежи, условия деятельности любительского вокального коллектива». Самое главное, здесь надо дать правильную информацию. То есть познакомить с разными направлениями музыкальными, с разными направлениями в искусстве. У человека, когда есть выбор, ему проще ориентироваться. Чтобы не слушал того же Моргенштерна, эти тексты, потому что он бы понимал, наверное, даже на физическом уровне, что это плохо.

Он шикарно живёт – это очень круто. Как научить ребёнка выбирать себе кумиров?-4

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Дети и подростки видят картинку. Влад Бумага – у него много денег, каких-то впечатлений, но при этом какого-то смысла особого он не несет. Но дети видят: он шикарно живет, может себе все позволить – это очень круто. То есть, что делать с этим? Это же неправильный ориентир уже.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это задача родителей дать ребенку правильные ориентиры. Он должен читать. Да, он может смотреть ролики своих любимых блогеров, но не только их. Он должен еще общаться с другими людьми, читать интересные книги. Кирилл, вы со мной согласны?

Он шикарно живёт – это очень круто. Как научить ребёнка выбирать себе кумиров?-7

Кирилл Небылов, студент:
Да, я абсолютно согласен. Мы просто должны действительно разграничивать сферу просто развлечений, когда ребенку надо отдыхать. Не стоит его заваливать большим количеством литературы. Но стоит, чтобы ребенок просто осознавал, что какую-то часть своей жизни, молодости ему нужно уделить познанию себя, окружающего мира и чтению литературы. Например, я считаю, что касаемо уроков русской литературы и школы, нам просто не стоит торопиться. Та же книга Достоевского «Братья Карамазовы» – уже в 18 лет я на нее потратил год, чтобы просто прочитать, изучить и понять. Поэтому нам нужно не торопиться, давать детям отдыхать, но тем не менее воспитывать в них понимание того, что им следует быть приверженцами правильных ценностей, учить правильные ценности и читать правильные книги.

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# Дети # общество # Наталья Надольская # Светлана Шиманская # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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