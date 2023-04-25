Президент заговорил о национальной безопасности. Белоруска рассказала, почему глава государства – её кумир

Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Гурко, студентка:

Я бы хотела сказать, что для меня кумиром, в принципе, сегодня является глава нашего государства. Я бы хотела обратиться к его Посланию Национальному собранию Республики Беларусь, а также народу Республики Беларусь и тезисно вспомнить его слова, когда он заговорил о национальной безопасности. Он тогда упомянул, что наши военные будут защищать нас, наше общество, нашу страну. Но в первую очередь все-таки мы сами должны защитить, как нашу семью, так наших, будь то родителей или, наоборот, детей, братьев, сестер. Именно поэтому мы начали нашу программу с рассмотрения подвига Романа [Когодовского – прим. ред.]. Для меня, безусловно, он тоже является кумиром. Я надеюсь, что он стал кумиром для многих представителей нашей молодежи.