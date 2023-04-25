«Об этом не запишешь сторис». Почему белорусские студенты приезжают в дом престарелых?

Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Просто почистить снег какому-то одинокому старику, купить продукты больному человеку, который не может выйти из квартиры – это все делают сегодня студенты?

Кирилл Небылов, студент:

Безусловно, делают. Более того в эту пятницу уже мы поедем в дом престарелых, тоже поможем материально. Мы же понимаем, что с пенсионерами в доме престарелых нужно разговаривать, с ними нужно делиться новостями. Это очень важная часть помощи, даже просто поговорив с пенсионером одиноким. Наталья Надольская:

Кирилл, откуда у молодых людей, мне просто интересно, мотивация? Это же не совсем весело, интересно, об этом не запишешь сторис. Внутри что побуждает все это делать?