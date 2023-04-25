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«Об этом не запишешь сторис». Почему белорусские студенты приезжают в дом престарелых?

25 апреля 2023 17:42
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Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Просто почистить снег какому-то одинокому старику, купить продукты больному человеку, который не может выйти из квартиры – это все делают сегодня студенты?

«Об этом не запишешь сторис». Почему белорусские студенты приезжают в дом престарелых?-1

Кирилл Небылов, студент:
Безусловно, делают. Более того в эту пятницу уже мы поедем в дом престарелых, тоже поможем материально. Мы же понимаем, что с пенсионерами в доме престарелых нужно разговаривать, с ними нужно делиться новостями. Это очень важная часть помощи, даже просто поговорив с пенсионером одиноким.

Наталья Надольская:
Кирилл, откуда у молодых людей, мне просто интересно, мотивация? Это же не совсем весело, интересно, об этом не запишешь сторис. Внутри что побуждает все это делать?

«Об этом не запишешь сторис». Почему белорусские студенты приезжают в дом престарелых?-4

Кирилл Небылов:
Я могу вам сказать – результат. Что касается меня, это полный расцвет после какого-то волонтерского мероприятия. Для меня это чувство долга. Когда я вижу бабушку с большим пакетом, для меня это очевидно, что я должен предложить ей свою помощь. Лично меня так воспитывали. Что касается моего героя – это то, что делал мой отец. Если мой отец, я знаю, помогал бабушкам, дедушкам, то и я буду так делать.

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# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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