От Хайяма до Моргенштерна и Перельмана. На кого равняется современная молодёжь?

Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне хотелось бы поговорить, кто сегодня является кумиром для молодежи.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, не так давно социологи проводили опрос среди школьников и попросили их назвать современных личностей, на которых они хотели бы равняться, и жизненные принципы, которые им наиболее близки. Так вот ответы поразили разнообразием. Причем среди названных героев были не только современники, то есть от Омара Хайяма, Пушкина и принцессы Дианы до Моргенштерна, Перельмана и братьев Богдановичей.

Ольга Шерснева:

Получается, что сегодня у молодежи нет какого-то единого кумира. Раньше, например, Гагарин и все, и все хотят быть на него похожи. Сегодня просто разнообразие кумиров.