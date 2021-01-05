Он руководит успешным хозяйством, его хвалит Лукашенко. Владимир Новицкий о том, почему земля не даёт заскучать

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал о планах на будущее по развитию предприятия, о хобби и семье. Вадим Щеглов, ведущий:

Я так понимаю, что с полей весь урожай поступает сюда.

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:

Да, это централизованный узел, который распределяет, перерабатывает в разные виды фасовки. Вадим Щеглов:

Многие производители говорят о том, что если раньше Россия, которая не находилась под продуктовыми санкциями, могла себе позволить закупать, а сейчас, когда они ввели ответные санкции против других стран, начали торпедировать развитие своего сельского хозяйства. Вы это ощущаете? Владимир Новицкий:

Да, это очень чувствуется, потому что продовольственная безопасность очень важна. Можно отказаться от какого-то дорогого автомобиля, от других вещей, но кушать нужно каждый день. Должны держать объемы, должна приходить валюта в республику.

Вадим Щеглов:

Что у вас в планах создать? Владимир Новицкий:

Что создать? Я вижу по овощному направлению. Да, мы на сегодняшний день морковь практически реализовали, там осталось 125-130 гектаров. Чувствую, что ее не хватает. Мы доказали своим качеством, объемами, всем интересно стало с нами работать. По картофелю тоже очень хороший урожай получили, объем есть, работаем нон-стоп, потому что оборудование тоже лимитирует какие-то объемы в реализации. Все это дело дорабатывается. По зерновым и кукурузе объемы можем увеличивать, но лимитирует земля. Обороты не могу сделать нормальные, нет свободной земли, все время плотно идем. Вадим Щеглов:

У вас каждый сантиметр земли задействован, я же был, видел. Вы очень рационально подходите. Владимир Новицкий:

Взяли это все, чтобы получить конечный свой результат. Опять же говорю, что государство делает все, что может, иногда тяжеловато держать все это дело на очень высоком уровне. Потому что природа всегда с сюрпризами. Вадим Щеглов:

Беларусь – зона рискованного земледелия.

Владимир Новицкий:

Да. Выкручиваешь, хотят тебя ударить, а ты в сторону ушел, не попала природа в тебя. Как-то интересно, постоянно азарт, ты что-то должен доработать. Получил какую-то проблему в этом году, думаешь: все, я на следующий год этого не допущу, я буду строго идти уже по такому пути. А там опять тебя что-то поймало. С пяти лет ты такой результат уже получаешь, ты уже настолько профессионалом становишься, потому что только зашел на поле, ты глянул, сразу понимаешь, где и что тебя ждет, что нужно дать. Этим нужно жить. Это очень тонкое дело. Вадим Щеглов:

Получается, в сельском хозяйстве, если не отдавать, как и в любом деле, полностью себя этой профессии, ничего не получится?

Владимир Новицкий:

Понимаете, это настолько, что круглый год покоя нет. Мне это нравится, я не могу заскучать, я все время думаю: вот это сделал, мне это легко, значит дальше нужно себя нагрузить. Постоянно надо груз на себе нести, что-то создать. Я смотрю глобально, чтобы Беларусь была на слуху. Президент наш тоже должен понимать, что да, мы можем, мы действительно значимы, нами интересуются, мы закрываем какую-то позицию, потому что мы ограничены. Беларусь – маленький кусочек, то, что мы можем делать, мы это делаем. Как говорится, может быть, какие-то там персики мы же не вырастим. У меня торфяники, сад не посажу, потому что не та земля. Исходить нужно из того места, где ты находишься, везде свои подходы. Здесь очень тяжело глобально сказать всем, что сегодня мы делаем то и то. Нет, это не работает. Нужно точечно подходить. Должен на месте быть человек, который живет этим, иначе ничего не получится. Если никак, то лучше вообще не лезть. Лучше идти на работу. Сказали что-то сделать, сделал и получил свою определенную зарплату. Есть такая категория людей. Но если ты работодатель, если ты создатель, ты должен конкретно вникать во все тонкости своей работы для того, чтобы люди потом не остались за бортом, потому что ты за них отвечаешь. Вадим Щеглов:

Говорят ведь, пословица есть: чтобы сегодня в современном мире стоять на месте, нужно идти очень быстро. Чтобы идти вперед, нужно бежать. Владимир Новицкий:

Движение – это же жизнь. Я всегда говорю, что мы люди временные, но мы должны создать основу для наших детей.

Вадим Щеглов:

Такое ощущение создается, что вы работаете 24 или даже 30 часов в сутки. У вас времени на семью хватает? Не обижаются родные (супруга, близкие), что вы недостаточно внимания им уделяете? Владимир Новицкий:

Родители всегда говорили: «Зачем тебе это? Пойди на работу, придешь вовремя домой, ты будешь всегда спокоен». Но я их понимал, я знаю, что это было бы легко, совсем другой образ жизни. Но у меня внутри что-то тянуло, мне надо было что-то промышлять, что-то искать, с кем-то разговаривать, сопоставлять. Близкие очень чувствительно страдали. Я семью не видел. Спасибо жене, она как-то терпит меня. Как говорится, если ты молодец в чем-то одном, то во втором ты можешь быть не совсем хорош. Так сложилось, что семья моего внимания очень мало получает. Я такой азартный человек, мне надо быть где-то, мне надо добывать, создавать и так далее. Вадим Щеглов:

У вас очень понимающая жена, повезло вам. Владимир Новицкий:

Да, повезло. Знаете, по-разному могло бы все произойти. Терпение. Вадим Щеглов:

Терпение, уважение, понимание, необходимость. Владимир Новицкий:

Есть в этом плане недостаток. Я это и чувствую, и понимаю, но ничего сделать не могу. Какой есть, такой есть.

Вадим Щеглов:

А с чего начинается ваш день? Владимир Новицкий:

Сразу же обзваниваю – то, что было запланировано с вечера. Все ли нормально, какие главные позиции. Команда работает, и если возникают какие-то проблемы, сразу корректирую их, чтобы оперативно было, чтобы была высокая производительность. Вадим Щеглов:

А что вас увлекает кроме сельского хозяйства? Владимир Новицкий:

Иногда хочется просто на время отключиться, я могу поехать на рыбалочку. Много у нас каналов мелиоративных, там есть рыба. Просто на случайную рыбу посидеть, какое-то местечко прикормил. Ждешь, что там что-то соберется. Я отключаюсь от всего, я просто смотрю за процессом, забываю обо всем, тем самым восстанавливаюсь. Я это почувствовал по себе. На сегодняшний день много можно придумать, заняться спортом. Я и занимаюсь спортом, хочу физическую форму держать, потому что в глазах своих людей я должен выглядеть сильным, уверенным, оптимистом, иначе не задашь нужный тон. Вадим Щеглов:

А какие у вас планы на жизнь, на ваш бизнес? Что планируете в будущем? Владимир Новицкий:

У производства есть товар, который переломался, какие-то повреждения сельхозвредителем, еще что-то. Это все товар, но он не соответствует ГОСТу. Его надо переработать, поэтому мы сейчас ставим большой завод, производительность – 5 тонн в час. Это начало – 5 тонн в час. Мы будем морковь перерабатывать, превращать в заморозку, в кубики.

Вадим Щеглов:

Это замороженные овощи? Владимир Новицкий:

Да, кубики, соломка, там есть разные варианты. Я знаю, что многие предприятия в Беларуси закупают из Польши этот продукт. Мы хотим, чтобы мы сами себя обеспечивали. Вадим Щеглов:

Зачем нам эта Польша? Польская морковка? У нас своя есть. Владимир Новицкий:

Естественно, вот я пошел, это большие инвестиции. Мы прикинули, что более 5 миллионов евро, это предварительно. Здание построить, оборудование, котельные, газ подвести – все это стоит денег. Вадим Щеглов:

Но вы видите в этом перспективу. Владимир Новицкий:

Да, я вижу, потому что большие идут потери на отбраковке. Вадим Щеглов:

Это вы скоту скармливаете?