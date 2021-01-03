«Человек должен до 30 лет себя найти, реализовать и быть самим собой». Почему? Рассказывает бизнесмен

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, почему каждый человек должен найти себя до 30 лет и реализоваться. Вадим Щеглов, ведущий:

Сегодня молодежь активно выбирает IT, программирование, идет в интернет. В то же время вы для себя изначально выбрали сельское хозяйство. Почему?

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:

Вы знаете, для меня есть какой-то внутренний позыв, что мне так было суждено. Родители нас воспитывали в деревне, очень много вот этого физического труда, поэтому как-то у меня внутри сложилось, что я себя вижу только в сельском хозяйстве. Особенно в агрономии. Мне так хотелось быть в этом направлении, внутренний зов идет. Узкая специализация, легко все схватываешь. Вадим Щеглов:

Молодежи в деревне сейчас хватает? Владимир Новицкий:

Это очень больной вопрос на сегодняшний день. Молодежь мы привлекаем всяческими поощрениями, предоставляем для них хорошие условия, ищем жилье, покупаем им, можем бесплатно отдавать в будущем, если он хорошо работает, дает результаты. Все это держится на контроле. Стягиваем со всей республики людей, которые хотят работать, которые находятся на своем месте.

Вадим Щеглов:

Да, но при этом многие хозяйства, Снов в Несвижском районе, Вертелишки в Гродненской области, тоже создают хорошие базы, но ведь выпускники не всегда хотят вернуться в деревню почему-то. Владимир Новицкий:

Они по разным случаям попадают в тот или иной вуз, кто-то по образованию (надо высшее), кто-то действительно хочет себя видеть в сельском хозяйстве. Вот этих преданных людей, людей, которые хотят реализовать себя именно в этом направлении, надо развивать, чувствовать и находить. Я считаю, что впустую время тратить нельзя. Не по моему понятию пойти просто ради какого-то образования, чисто отбыть. Человек до 30 лет должен себя найти, реализовать и быть самим собой. Вадим Щеглов:

Говорят, что если человек к 30 годам себя каким-то образом не реализовал, то дальше это бесполезно.