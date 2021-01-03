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«Человек должен до 30 лет себя найти, реализовать и быть самим собой». Почему? Рассказывает бизнесмен

03 января 2021 18:22
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, почему каждый человек должен найти себя до 30 лет и реализоваться.

Вадим Щеглов, ведущий:
Сегодня молодежь активно выбирает IT, программирование, идет в интернет. В то же время вы для себя изначально выбрали сельское хозяйство. Почему?

«Человек должен до 30 лет себя найти, реализовать и быть самим собой». Почему? Рассказывает бизнесмен-1

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:
Вы знаете, для меня есть какой-то внутренний позыв, что мне так было суждено. Родители нас воспитывали в деревне, очень много вот этого физического труда, поэтому как-то у меня внутри сложилось, что я себя вижу только в сельском хозяйстве. Особенно в агрономии. Мне так хотелось быть в этом направлении, внутренний зов идет. Узкая специализация, легко все схватываешь.

Вадим Щеглов:
Молодежи в деревне сейчас хватает?

Владимир Новицкий:
Это очень больной вопрос на сегодняшний день. Молодежь мы привлекаем всяческими поощрениями, предоставляем для них хорошие условия, ищем жилье, покупаем им, можем бесплатно отдавать в будущем, если он хорошо работает, дает результаты. Все это держится на контроле. Стягиваем со всей республики людей, которые хотят работать, которые находятся на своем месте.

«Человек должен до 30 лет себя найти, реализовать и быть самим собой». Почему? Рассказывает бизнесмен-4

Вадим Щеглов:
Да, но при этом многие хозяйства, Снов в Несвижском районе, Вертелишки в Гродненской области, тоже создают хорошие базы, но ведь выпускники не всегда хотят вернуться в деревню почему-то.

Владимир Новицкий:
Они по разным случаям попадают в тот или иной вуз, кто-то по образованию (надо высшее), кто-то действительно хочет себя видеть в сельском хозяйстве. Вот этих преданных людей, людей, которые хотят реализовать себя именно в этом направлении, надо развивать, чувствовать и находить. Я считаю, что впустую время тратить нельзя. Не по моему понятию пойти просто ради какого-то образования, чисто отбыть. Человек до 30 лет должен себя найти, реализовать и быть самим собой.

Вадим Щеглов:
Говорят, что если человек к 30 годам себя каким-то образом не реализовал, то дальше это бесполезно.

«Человек должен до 30 лет себя найти, реализовать и быть самим собой». Почему? Рассказывает бизнесмен-7

Владимир Новицкий:
Мне тяжело точно сказать, что там дальше будет бесполезно или небесполезно, но человек, который желает, у которого есть рвение найти себя в жизни, я считаю, что достаточно времени до 30 лет, чтобы определиться там, где ты должен быть, где у тебя все будет хорошо получаться.

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# Сельское хозяйство # общество # Вадим Щеглов # Владимир Новицкий # Фотофакт

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