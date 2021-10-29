Притопочный лист нужен обязательно. Рассказываем о правилах безопасности при топке печи

Новости Беларуси. Как городским жителям невозможно представить свой быт без отопления и газа, так в деревне – без печки никуда. Издавна она считалась душой дома. Печка кормила, согревала, лечила, заменяла баню и даже предсказывала погоду. Сейчас печь отыщешь не в каждом деревенском доме. Но большинство сельчан не спешит отказываться от печного отопления. Во-первых, это тепло, которое не зависит от электричества, во-вторых, неповторимый колорит и уют в доме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Евгений Кулаго, начальник Червенского РОЧС:

В первую очередь всегда обращается внимание на наличие притопочного листа из негорючих материалов на полу, так как при открытии топочной дверцы при осуществлении топки возможен выброс искр либо древесного угля на горючее основание или мебель, были случаи попадания этих раскаленных предметов на человека, получались ожоги. Этот притопочный лист предотвращает возникновение загорания. Дальше – это исправность самой топочной дверцы, чтобы в ней не было каких-то сквозных отверстий, целостность корпуса печи, отсутствие трещин в швах между кирпичной кладкой. И наличие противопожарной отступки – это расстояние от корпуса печи до горючих материалов, перегородок и перекрытий здания.

Мебель, занавески тоже лучше расположить подальше. Минимум в полуметре от печи. Сушить одежду над печкой тоже плохая идея. Как и оставлять печь топиться на ночь. Завершить топку нужно за 2-3 часа до сна. Сперва убедиться, что угли полностью прогорели, и только потом закрывать заслонку. Иначе можно отравиться угарным газом. И неотъемлемый атрибут сейчас в любом доме – автономный пожарный извещатель.

Евгений Кулаго:

Я обратил внимание, у вас имеется автономный пожарный извещатель, который в случае возникновения какой-то внештатной ситуации предупредит вас о загорании и издаст громкий звуковой сигнал. То есть если будете спать, этот прибор вас разбудит и даст вам время покинуть помещение. Посмотрел состояние электропроводки вашей, все в порядке. Включенными в электросеть не оставляете приборы, за это огромное спасибо, что соблюдаете технику безопасности. Оставлю вам наглядно-изобразительную продукцию, в рамках нашей акции мы всегда проводим инструктирование. Почитайте, когда будет время, ознакомьтесь. Главное – берегите себя и свое имущество. Не все так внимательно и бережно используют печи. Некоторые неблагополучные семьи спасателям приходится навещать не раз за сезон. Выпил, уснул, пока топится печь… Такая беспечность наряду с непотушенной сигаретой – самая частая причина пожара. Только с начала октября в Минской области произошло 80 пожаров.