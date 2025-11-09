Как фейк отличить от правды? Декан факультета журналистики БГУ дал совет студентам

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Очень хороший и интересный вопрос. В нашу эпоху, когда средства массовой информации работают с колес, то есть любую информацию, которая вбрасывается в публичное поле, тут же тиражируют, размножают. И вот здесь очень важно, чтобы журналист, который этим занимается, чтобы не выдал в эфир очевидную ложь.

К сожалению, такого универсального рецепта, как отличить фейк или ложную информацию от настоящей, нет, но есть простейшие вещи. Понятно, что сегодня мы сталкиваемся с так называемыми дипфейками, то есть когда создается достаточно качественное изображение, звуковая колонка, какая-то дорожка идет сопровождающая, которые вызывают у зрителя чувство, что это правда. Вот здесь без технических средств сегодня сложно. Но есть опять-таки простейшее средство – это здравый смысл. Рядовому человеку, обычному гражданину надо понимать, если информация содержит в себе элементы, бьющие сразу на эмоции, призывающие к срочно к чему-то, что-то делать, куда-то бежать, лететь. То, скорее всего, это информация фейковая, потому что эмоции – это как раз то, ради чего работают, чтобы эмоционально человека заставить совершить какое-то действие.

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