Как фейк отличить от правды? Декан факультета журналистики БГУ дал совет студентам

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что вы советуете своим студентам, чтобы различить фейковую информацию от достоверной?
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Очень хороший и интересный вопрос. В нашу эпоху, когда средства массовой информации работают с колес, то есть любую информацию, которая вбрасывается в публичное поле, тут же тиражируют, размножают. И вот здесь очень важно, чтобы журналист, который этим занимается, чтобы не выдал в эфир очевидную ложь.
К сожалению, такого универсального рецепта, как отличить фейк или ложную информацию от настоящей, нет, но есть простейшие вещи. Понятно, что сегодня мы сталкиваемся с так называемыми дипфейками, то есть когда создается достаточно качественное изображение, звуковая колонка, какая-то дорожка идет сопровождающая, которые вызывают у зрителя чувство, что это правда. Вот здесь без технических средств сегодня сложно. Но есть опять-таки простейшее средство – это здравый смысл. Рядовому человеку, обычному гражданину надо понимать, если информация содержит в себе элементы, бьющие сразу на эмоции, призывающие к срочно к чему-то, что-то делать, куда-то бежать, лететь. То, скорее всего, это информация фейковая, потому что эмоции – это как раз то, ради чего работают, чтобы эмоционально человека заставить совершить какое-то действие.
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