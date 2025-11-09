В Шарковщине состоялось открытие новой пожарной аварийно-спасательной части
Новоселье праздновали спасатели Шарковщины. В городском поселке открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здание оборудовано всем необходимым. Имеются помещения для хранения боевой одежды, современная техника, стоянка для транспорта. Появилась возможность использовать высотные автолестницы. Прежние гаражи не соответствовали размерам. Позаботились и о психологическом состоянии сотрудников. У спасателей появилась комната разгрузки.
Александр Демидович, начальник пожарной аварийно-спасательной части №1 Шарковщинского районного отдела по ЧС:
В обновленной части созданы максимально современные и комфортные условия быта для несения службы спасателей. Появились новые современные устройства для сушки боевой одежды, что немаловажно для спасателей, особенно в осенне-зимний период. Кабинет психологической разгрузки, тренажерный зал, потому что спасатели должны поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы выполнять задачи по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Личный состав будет находиться здесь постоянно – 24 на 7. Это лишний раз доказывает, что подразделение МЧС готовы к вызовам и угрозам, которые на сегодняшний момент происходят. Ну и как мы видим, государство по-прежнему заботится о безопасности наших граждан. Вот открытие этой части еще один показатель данного момента.
Отметим, пожарное депо в райцентре построили еще в 1952 году. Со временем его частично модернизировали. А год назад на объекте начались масштабные строительные работы.