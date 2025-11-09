В Шарковщине состоялось открытие новой пожарной аварийно-спасательной части

Здание оборудовано всем необходимым. Имеются помещения для хранения боевой одежды, современная техника, стоянка для транспорта. Появилась возможность использовать высотные автолестницы. Прежние гаражи не соответствовали размерам. Позаботились и о психологическом состоянии сотрудников. У спасателей появилась комната разгрузки.

Александр Демидович, начальник пожарной аварийно-спасательной части №1 Шарковщинского районного отдела по ЧС: В обновленной части созданы максимально современные и комфортные условия быта для несения службы спасателей. Появились новые современные устройства для сушки боевой одежды, что немаловажно для спасателей, особенно в осенне-зимний период. Кабинет психологической разгрузки, тренажерный зал, потому что спасатели должны поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы выполнять задачи по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Личный состав будет находиться здесь постоянно – 24 на 7. Это лишний раз доказывает, что подразделение МЧС готовы к вызовам и угрозам, которые на сегодняшний момент происходят. Ну и как мы видим, государство по-прежнему заботится о безопасности наших граждан. Вот открытие этой части еще один показатель данного момента.

Отметим, пожарное депо в райцентре построили еще в 1952 году. Со временем его частично модернизировали. А год назад на объекте начались масштабные строительные работы.