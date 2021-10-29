«Уезжали они оттуда нехотя». В войсковой части 3310 организуют лагерь для детей

Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех – защищать страну. Войсковая часть 3310 начала свою историю с далекого 1932 года. Одной из главных задач, решаемых частью, тогда была ликвидация неразорвавшихся авиационных боеприпасов. В 90-е войсковая часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечение безопасности высших должностных лиц нашего государства и иностранных государств в Национальном аэропорту Минск. О том, как пополнить ряды защитников узнали в студии программы «Большой город» на СТВ у Андрея Бурого, заместителя командира по идеологической работе в/ч 3310. Юлия Алексеюк, ведущая:

Ваша часть в целом и вы в частности занимаетесь военно-патриотическим воспитанием. Расскажите подробнее о лагере, с которым вы взаимодействуете.

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310:

Этим летом мы взаимодействовали с оздоровительным лагерем «Беларусь», он недалеко находится от нас, в дерене Околица, и проводили там двухнедельный лагерь для детей совместно с администрацией Партизанского района Минска и руководством минской школы № 183. Там постоянно находились наши военнослужащие срочной службы, которые присматривали за детишками разных возрастов. И я скажу так, уезжали они оттуда нехотя. Понравилось. Жили они все это время в палатке, не в корпусе. Естественно, она отапливалась, но, тем не менее, не каждый 5-6-класскник и даже 11-классник за свою жизнь в палатке хотя бы одну ночь проводил, а здесь две недели провели на открытом воздухе. Проводились занятия, экскурсии, посещение воинской части. И мы эту практику, я думаю, будем продолжать, это нужное дело. Также в этом году планируем создать военно-патриотический клуб. Потому что лагерь – это лагерь, это дети из одной, другой школы, но они приезжают к нам разово. А военно-патриотический клуб – это будет такая организация, где ребенок будет находиться или числиться постоянно. С 5-го по 11-й класс. И лагеря здесь будут, и занятия дополнительно и по военной тематике, и по гражданско-патриотической, и экскурсионная работа. И это поколение не будет для нас упущено, оно будет знать и понимать, чем мы занимаемся. И в дальнейшем, я надеюсь, пополнят наши ряды.

Андрей Бурый:

Мы не забываем наших ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Но в нашем понимании ветеран – это не только ветеран Великой Отечественной войны, у нас есть ветераны нашего соединения и ветераны внутренних войск в целом. У нас создана ветеранская организация. Как я уже сказал, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Те ветераны, которые у нас состояли в воинской части, покинули нас, ушли в мир иной. Но мы стараемся продолжать те традиции, которые были заложены в том числе ими, рассказывать и передавать молодому поколению их опыт. У нас есть достаточное количество ветеранов нашего соединения, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В то время наше соединение называлось полком, ведомственно принадлежало к гражданской обороне Министерства обороны Советского Союза и более одного года находилось непосредственно в 30-километровой зоне. Поэтому подавляющее большинство членов ныне действующей ветеранской организации принимали участие. На их примере мы рассказываем, как исполнялся воинский долг, не только офицерами, но и солдатами. Проблема тогда была новая, много было слухов, домыслов, но по рассказам очевидцев, которые принимали участие, ни один ни солдат, ни офицер не покинул расположение своей воинской части, выполнял все задачи, с честью их выполнили и вернулись. Сейчас продолжаем с ними общаться. Они продолжают с нами взаимодействовать. От них много всяких инициатив интересных. По инициативе командира нашей бригады, в прошлом полковника, Дмитрука Андрея Николаевича был организован и ныне проводится под эгидой нашей ветеранской организации футбольный турнир по мини-футболу имени заслуженного мастера спорта СССР и БССР Малофеева. Он к нам каждый год приезжает, поверьте, это очень интересно живую легенду увидеть. Это очень интересно как моему поколению, более старшему, и молодежи. Они приезжают играть в футбол, видят этого умудренного опытом человека, футболиста, спортсмена, а для кого-то и кумира, стараются достичь более высоких результатов в спорте. Юлия Алексеюк:

Получается, что военнослужащие вашей части становятся примером для подростков?

Андрей Бурый:

Вы правильно отметили, наши военнослужащие показывают личным примером, как нужно себя вести, как нужно действовать и на занятиях, и в быту, являются наставниками для детишек. Юлия Алексеюк:

Расскажите, как в лагерь попасть? Чтобы родители детей знали на будущий год, будущее лето. Андрей Бурый:

Чтобы попасть в лагерь, родителям необходимо написать заявление – это первое. Второе – чтобы не было каких-то медицинских противопоказаний, потому что, к сожалению, не все детки могут находиться без присмотра родителей длительное время, к каждому медицинского работника тоже не приставишь. И желание самого ребенка. Юлия Алексеюк:

Это могут быть и мальчики и девочки?