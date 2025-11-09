Решил за 15 минут! Беляев о том, как стал деканам журфака и высшем образовании в Беларуси – интервью

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. «Получал образование как учитель русского языка, литературы и истории»

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

У меня гуманитарное образование. Я получал образование как учитель русского языка, литературы и истории. Моя альма-матер – это Витебский государственный университет (сейчас Витебский госуниверситет имени Машерова). Но и язык, и литература, и история, мне кажется, это оптимальное сочетание сегодня для работы в журналистике. Потому что эти дисциплины дали и большой кругозор, позволили приобщиться к серьезному знанию гуманитарному. При всем при этом еще и профессиональные навыки письма, грамотности, которые, конечно же, современным журналистам очень нужны. Это абсолютно ерунда, что можно только снимать. На самом деле слово, медиатекст все равно остаются главными. Как в Библии сказано, главная книга жизни: «Вначале было слово». Больше я себя всегда видел в исторической сфере, а не учителем русского языка. Хотя, безусловно, очень благодарен за то, что научили владеть языком. Беляев про любовь к фотографии

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В школьные годы вы еще увлекались фотографией. Это тоже близко. Проявляли, да? Закрепляли? Алексей Беляев:

Спасибо папе. У нас был… Почему был? Он и сейчас лежит у папы. Фотоаппарат «Зенит» прекрасный, с замечательной оптикой. У нас была домашняя фотолаборатория, был красный фонарь, был проектор. Были все баночки, проявители, закрепители. Александр Осенко:

А в цвете вы пробовали? Алексей Беляев:

Нет, к сожалению, с цветной фотографией не работали. Но вообще это очень интересный опыт. Потому что когда ты какой-то кадр умеешь остановить, это опять-таки с историей тоже связано. Историки же хотят узнать как можно больше и откуда. Фотографы, журналисты, люди, оставляющие заметки на полях истории, мелкие казалось бы, ну фотография и фотография. А через какое-то время эта фотография может стать чуть ли не единственным источником, из которого ты получаешь информацию. Александр Осенко:

А вам что ближе было? Алексей Беляев:

Я люблю очень архитектуру красивую, если удается найти еще какой-нибудь необычный кадр. Воинская кухня – какой была служба в армии

Александр Осенко:

А расскажите нам, пожалуйста, о своем впечатлении о воинской кухне. Вы же в армии служили. Алексей Беляев:

Да, в армии служил. Было такое в моей биографии. Не самые лучшие годы для службы были, поскольку я служил в 1996-1997 годах после университета. И тогда был период развала армии. Старая советская развалилась, а новую белорусскую только создавали. Кстати, по поводу кухни. Она была разная. Когда мы проходили курс молодого бойца, потом проходили учебку под Минском, питание было, мягко скажем, не очень. Но когда мы приехали именно на постоянное место службы, в военную часть, которая занималась постоянным боевым дежурством, то там, к чести командира, к чести офицеров, они организовали очень хорошее питание, и там было свое подсобное хозяйство. На точке, когда мы находились, то питание было хорошее. Все офицеры питались из того же котла, что и наши солдаты. Поэтому после армии, когда я приехал, мне пришлось покупать новые комплекты одежды. Ни в одни штаны я не влез. «Решение принял за 15 минут». Как стал деканом факультета журналистики

Александр Осенко:

Думали, что будете деканом факультета журналистики? Алексей Беляев:

Насчет планировали, конечно, я думал, чем заниматься. Я никак не хотел себя с армией связывать, скажу честно. Это было не мое. Хотя предлагал командир остаться на срочную службу. Но я все-таки себя видел в профессии. Хотелось заниматься историей, думал про аспирантуру. Но то, что буду заниматься журналистикой, да еще стану руководителем факультета профильного, это мне ни в каких снах не снилось до момента назначения, приглашения. Александр Осенко:

Как проходило это назначение? Быстро решение приняли?