В чём разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста? Ответил Алексей Беляев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В чем, по вашему мнению, разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста?

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Свобода слова сродни просто… Это же старая дискуссия, которую еще европейское общество эпохи Нового времени начинало. Свобода вообще, есть она, абсолютная свобода… Договорились до того, что моя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. То есть моя свобода не должна мешать свободам другим. А раз так, значит, есть пределы свободы. Точно так же есть и пределы свободы слова. Мы можем говорить и обсуждать какие-то вещи, но мы не должны себе позволять оскорблений и обвинений других людей. Оскорбление вообще недопустимо. Я понимаю, что сейчас у нас эпоха авторской жанровой журналистики, когда хлесткое слово иногда используется нашими собратьями-журналистами, придает им какой-то особый шарм. Но я лично не сторонник подобного, потому что даже если твой политический оппонент, противник, то он все равно заслуживает уважения. Александр Осенко:

Но тут я с вами не соглашусь. Знаете, иногда своему оппоненту, который играет грязно, тоже надо отвечать его методами, чтобы он понимал, что мы не будем стоять, руки опустив.