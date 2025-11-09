В чём разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста? Ответил Алексей Беляев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В чем, по вашему мнению, разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста?
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Свобода слова сродни просто… Это же старая дискуссия, которую еще европейское общество эпохи Нового времени начинало. Свобода вообще, есть она, абсолютная свобода… Договорились до того, что моя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. То есть моя свобода не должна мешать свободам другим. А раз так, значит, есть пределы свободы. Точно так же есть и пределы свободы слова. Мы можем говорить и обсуждать какие-то вещи, но мы не должны себе позволять оскорблений и обвинений других людей. Оскорбление вообще недопустимо.
Я понимаю, что сейчас у нас эпоха авторской жанровой журналистики, когда хлесткое слово иногда используется нашими собратьями-журналистами, придает им какой-то особый шарм. Но я лично не сторонник подобного, потому что даже если твой политический оппонент, противник, то он все равно заслуживает уважения.
Александр Осенко:
Но тут я с вами не соглашусь. Знаете, иногда своему оппоненту, который играет грязно, тоже надо отвечать его методами, чтобы он понимал, что мы не будем стоять, руки опустив.
Алексей Беляев:
Это возможно в стрессовых каких-то ситуациях. Да, в какой-то степени здесь можно согласиться, но если мы все-таки говорим о журналистской этике, ведь журналисты не всю жизнь занимаются тем, что кому-то противостоят. А есть спокойные моменты жизненные, в которых журналистика как раз немножко умирает. Потому что когда все вокруг хорошо, благостно, то не о чем говорить, писать, люди как-то не интересуются новостями. Поэтому, с одной стороны, проблемы, трагедии, ужасы – это хлеб журналистам. На них делаем репортажи, делаем свои материалы. Но, с другой стороны, конечно, по-человечески не хотелось бы, чтобы такие страшные вещи происходили.
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